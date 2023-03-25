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російський наступ на Бахмут захлинувся, - британська розвідка

25 березня 2023, 09:04
російський наступ на Бахмут захлинувся, - британська розвідка
Бахмут
Насамперед це результат крайнього виснаження російських сил.

Атака російських військ на місто Бахмут практично зупинилася. 

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії. 

"Україна також зазнала тяжких втрат під час своєї оборони" - йдеться у повідомленні.

Як зазначається у зведенні, ситуацію також посилила напруженість у відносинах між міністерством оборони росії та групою "вагнер", які надають війська у цьому секторі.

За даними британської розвідки росія, ймовірно, змістила свій фокус у бік Авдіївки, на південь від Бахмута, і в сектор Кремінна-Сватове, на півночі. 

"Це передбачає загальне повернення до більш оборонної оперативної схеми після непереконливих результатів спроб провести загальний наступ із січня 2023 року", - зазначають у Міністерстві оборони Великобританії.

Про те, що обстановка у Бахмуті стабілізується, повідомляє і Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Він розповів про оборону Бахмута начальнику Штабу оборони Великої Британії Ентоні Радакіну.

"Провів телефонну розмову з начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом сером Тоні Радакіном. Поінформував колегу про оперативну ситуацію по всій лінії фронту. На Бахмутському напрямку – найбільш складно. Завдяки титанічним зусиллям Сил оборони обстановку вдається стабілізувати", - наголосив генерал.

Колеги Залужний і Радакін також обговорили питання посилення української протиповітряної оборони (ППО).

Вони домовилися розвивати співпрацю і підтримувати зв‘язок.

Наприкінці розмови, Головнокомандувач ЗСУ Залужний подякував адміралу Радакіну за підтримку.

"Завдяки допомозі партнерів ми тримаємося і неодмінно здобудемо перемогу!", – підсумував пан Залужний.

Нагадаємо, Бахмутський та Авдіївський напрямки зараз є найгарячішими на лінії фронту.

 

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