російський наступ на Бахмут захлинувся, - британська розвідка
Атака російських військ на місто Бахмут практично зупинилася.
Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії.
"Україна також зазнала тяжких втрат під час своєї оборони" - йдеться у повідомленні.
Як зазначається у зведенні, ситуацію також посилила напруженість у відносинах між міністерством оборони росії та групою "вагнер", які надають війська у цьому секторі.
За даними британської розвідки росія, ймовірно, змістила свій фокус у бік Авдіївки, на південь від Бахмута, і в сектор Кремінна-Сватове, на півночі.
"Це передбачає загальне повернення до більш оборонної оперативної схеми після непереконливих результатів спроб провести загальний наступ із січня 2023 року", - зазначають у Міністерстві оборони Великобританії.
Про те, що обстановка у Бахмуті стабілізується, повідомляє і Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Він розповів про оборону Бахмута начальнику Штабу оборони Великої Британії Ентоні Радакіну.
"Провів телефонну розмову з начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом сером Тоні Радакіном. Поінформував колегу про оперативну ситуацію по всій лінії фронту. На Бахмутському напрямку – найбільш складно. Завдяки титанічним зусиллям Сил оборони обстановку вдається стабілізувати", - наголосив генерал.
Колеги Залужний і Радакін також обговорили питання посилення української протиповітряної оборони (ППО).
Вони домовилися розвивати співпрацю і підтримувати зв‘язок.
Наприкінці розмови, Головнокомандувач ЗСУ Залужний подякував адміралу Радакіну за підтримку.
"Завдяки допомозі партнерів ми тримаємося і неодмінно здобудемо перемогу!", – підсумував пан Залужний.
Нагадаємо, Бахмутський та Авдіївський напрямки зараз є найгарячішими на лінії фронту.