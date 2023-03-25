російський наступ на Бахмут захлинувся, - британська розвідка

Насамперед це результат крайнього виснаження російських сил.

Атака російських військ на місто Бахмут практично зупинилася.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії.

"Україна також зазнала тяжких втрат під час своєї оборони" - йдеться у повідомленні.

Як зазначається у зведенні, ситуацію також посилила напруженість у відносинах між міністерством оборони росії та групою "вагнер", які надають війська у цьому секторі.

За даними британської розвідки росія, ймовірно, змістила свій фокус у бік Авдіївки, на південь від Бахмута, і в сектор Кремінна-Сватове, на півночі.

"Це передбачає загальне повернення до більш оборонної оперативної схеми після непереконливих результатів спроб провести загальний наступ із січня 2023 року", - зазначають у Міністерстві оборони Великобританії.

Про те, що обстановка у Бахмуті стабілізується, повідомляє і Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Він розповів про оборону Бахмута начальнику Штабу оборони Великої Британії Ентоні Радакіну.