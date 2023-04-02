російський наступ не досяг цілей, які поставив путін – ISW

У звіті ISW мовиться, що російські воєнкори стурбовані тим, що війська рф повинні завершити свої наступальні операції в Бахмуті та Авдіївці, щоб підготуватися до українського контрнаступу.

"Великий" російський наступ не досяг цілей, поставлених кремлівським диктатором володимиром путіним, щодо захоплення адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей до 31 березня.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики нагадали, що 22 грудня начальник генштабу ЗС рф Валерій Герасимов заявив, що окупанти зосередили основні зусилля на захопленні Донецької області.

Через понад місяць, а саме на початку лютого 2023 року, росіяни розпочали зимову наступальну операцію на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна-Лиман.

Згодом міністерство оборони Великої Британії зауважило, що Герасимов не зміг розширити російський контроль над Донбасом і досяг лише незначних здобутків, збільшивши кількість мобілізованих.

Своєю чергою представник української розвідки Андрій Юсов розповів, що Герасимов не досяг цілей захопити Донбас до 31 березня, встановлених путіним.

росіяни повинні завершити свій наступ

У звіті ISW мовиться, що російські воєнкори стурбовані тим, що війська рф повинні завершити свої наступальні операції в Бахмуті та Авдіївці, щоб підготуватися до українського контрнаступу.

"Воєнкори розчарувані, що протягом зими не було вирішальних боїв, і зауважили, що рф не зможе продовжувати наступальну операцію, якщо не зможе убезпечити Бахмут і Авдіївку в найближчі тижні", - інформують фахівці.

Маріонетка Кремля Олександр Ходаковський зазначив, що невдачі під час наступу спричиняють втрати живої сили та викликають негативні настрої серед особового складу. Водночас він стверджував дехто може намагатися повторити наступ з особистих причин.

Коментар Ходаковського, ймовірно, означає, що Герасимов переслідує особистий інтерес у повторенні наступу, щоб зберегти прихильність путіна.

"росії бракує бойової потужності, необхідної для підтримки більш ніж одного великого наступу в Донецькій і Луганській областях, а триваючі кампанії мобілізації в рф та на окупованих територіях можуть свідчити про те, що москва готується до нестачі резервів", - додали в Інституті вивчення війни.

Нагадаємо, Данілов опублікував дванадцять кроків із деокупації Криму.