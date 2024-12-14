російський "Новатэк" посилює лобізм для відновлення зв'язків із США

російська компанія проводить переговори з лобістами в США.

Найбільший виробник скрапленого природного газу росії "Новатэк" посилив співпрацю з іноземними лобістами, щоб відновити відносини з США через санкції, які наклав Вашингтон на проєкт "Арктичний СПГ-2".

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Видання нагадує, що 2 листопада минулого року під санкції США потрапив проєкт "Арктик СПГ-2" компанії "Новатэк", який повинен був стати найбільшим заводом з виробництва СПГ в росії.

"Новатэк" прагне відновити відносини із Заходом в очікуванні закінчення війни в Україні в наступному році, обіцяне Трампом.

За словами співрозмовника, старший виконавчий директор і член правління компанії Денис Соловйов нещодавно їздив з москви до Вашингтона, щоб розпочати роботу з американською лобістською фірмою. "Новатэк" і лобісти планують звернутися до американських урядових структур протягом найближчих тижнів.

Друге джерело повідомило, що "Новатэк" сподівається вивести свій флагманський проект "Арктик СПГ 2" з поточного списку санкцій.

Обидва джерела сказали, що "Новатэк" буде використовувати свій податковий статус, щоб апелювати до Заходу і доводити, що він не є фінансовим донором військових зусиль росії.

Інші російські газові компанії, такі як "Газпром", сплачують корпоративний податок, який вважається одним з найбільших внесків до російського бюджету, а отже, опосередковано фінансує війну.

Компанія "Ямал СПГ", що належить "Новатэк" і не підпадає під санкції, користується значними податковими пільгами, такими як нульове експортне мито на СПГ і газовий конденсат, а також нульова ставка податку на видобуток корисних копалин для виробництва цих видів палива, як показано в презентації для інвесторів.