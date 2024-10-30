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ПОЛІТИКА

російський олігарх Бокарєв оформлює французьку нерухомість на дітей

30 жовтня 2024, 18:03
російський олігарх Бокарєв оформлює французьку нерухомість на дітей
Стоп росія
Бокарєв переписав майно та бізнес у Франції на неповнолітніх дітей.

Друг путіна та російський олігарх Андрєй Бокарєв переписав віллу на півдні Франції, в елітному регіоні Раматюель, на своїх дітей: 5-річного Андрєя, 15-річну Єлізавєту і 16-річного Алєксандра. Також нещодавно у власність дітей перейшли французькі компанії бізнесмена.

Андрєй Бокарєв, який перебуває під санкціями майже всіх західних країн, окрім ЄС, через підтримку військової агресії рф проти України, намагається зберегти свою елітну нерухомість у Франції.

Про це пише проєкт Trap Aggressor. 

Зазначається, що Бокарєв посідає 36-те місце в російському рейтингу Forbes. Бізнесмен також включений до списку високопоставлених політиків і олігархів рф, оприлюдненого Міністерством фінансів США, також відомого як "список путіна".

Наразі дітям Бокарєва в Франції належить компанія Casa Lea II Property. У власності компанії – вілла в регіоні Раматюель, яку оцінили у 6 млн євро.

А також компанія SCI Serenity Capital, якій належать кілька елітних об’єктів нерухомості, включаючи ділянку за адресою 9001 LES MARRES OUEST у Раматюелі та земельні ділянки з приватними будинками на CHEMIN DE VAL DE RIAN. У 2023 році віллу оцінили у понад 26 млн євро.

Через свої звʼязки та діяльність Бокарєв потрапив під санкції Великої Британії, США, України, Канади, Австралії та Нової Зеландії. Зокрема американський уряд вказує на його зв’язки з міністром оборони рф Сєргєєм Шойгу.

війна в Україніолігархи рф

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