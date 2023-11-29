російський олігарх намагається повернути яхту з-під санкцій США – Reuters

російський мільярдер Сулейман Керімов через посередників робить спроби повернути свою суперяхту Amadea.

російський олігарх Сулейман Керімов через підставних осіб намагається повернути свою 106-метрову яхту Amadea, яка зараз перебуває під санкціями США.

Про це повідомляє Reuters.

Міністерство юстиції США добивається конфіскації яхти Amadea, яка, за його даними, належить російському підсанкційному мільярдеру Сулейману Керімову. Цю яхту вартістю 300 мільйонів доларів арештувала американська влада у 2022 році в рамках боротьби з порушенням санкцій.

Проте колишній виконавчий директор російської державної нафтової компанії Роснефть Едуард Худайнатов, заявив, що саме він є власником яхти.

"Худайнатов завжди був кінцевим бенефіціарним власником і не підпадає під санкції уряду США. Таким чином Amadea не підлягає конфіскації, оскільки вона не є результатом будь-якої незаконної діяльності і не є похідною від неї", - заявили його адвокати.

У заявах ФБР, представлених на Фіджі, де арештували Amadea в травні минулого року на підставі американського ордера, сказано, що Худайнатов використовується як підставний власник для приховування справжнього власника яхти. Прокурори заявили, що Керімов володіє яхтою через низку підставних компаній.

Якщо уряд США отримає контроль над Amadea, вона, ймовірно, буде продана на аукціоні, а кошти від продажу підуть Україні.

Тим часом яхта стоїть у доках у Сан-Дієго, доки вирішується питання про право власності на судно. Судове засідання призначене на 10 січня 2024 року.