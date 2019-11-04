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Російський опозиціонер отримав політичний притулок в Україні

"Протягом усього часу перебування в Україні неодноразово перевірявся з боку СБУ. Україна, а також всі учасники ООН не мають права мене видати на територію РФ"
Російський опозиціонер Іван Білецький отримав посвідчення біженця в Україні.
Російський опозиціонер отримав політичний притулок в Україні Фото: Радіо Свобода

"Україна офіційно надала мені притулок в повному обсязі, всі документи отримані на руки. На цю мить маю всі права громадянина України, крім права обиратися до представницьких органів державної влади. Через три роки маю право отримати громадянство України. Процедура отримання статусу біженця тривала трохи більш ніж 11 місяців, з березня 2018 р. по лютий 2019 р., а протягом березня 2019 р. відбувалося виготовлення документів", -  повідомляють на сайті громадської організації "Інститут національної політики"

Білецький зазначив, що офіційна влада України визнала всі кримінальні та адміністративні переслідування з боку РФ політично мотивованими і пов'язаними з його опозиційною діяльністю, яка була спрямована на відстоювання демократичних цінностей в РФ.

"Протягом усього часу перебування в Україні неодноразово перевірявся з боку СБУ. Україна, а також всі учасники ООН не мають права мене видати на територію РФ. Україна бере зобов'язання щодо мого міжнародного захисту в повному обсязі", - додав він.

Білецький почав політичну діяльність в Росії на початку 2000-х років. У лютому 2017 року став засновником оргкомітету "Партії націоналістів". У 2017 році брав участь в декількох акціях, організованих Олексієм Навальним. У липні 2017 року після арештів наближених до нього опозиційних діячів втік в Україну.

30 березня 2018 року суд у Москві виніс ухвалу про заочний арешт одного з лідерів незареєстрованої "Партії націоналістів" Івана Білецького за "заклики до екстремізму через інтернет".

Нагадаємо, що курсант російського прикордонного училища попросив Україну надати йому політичний притулок.

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11 04 2019 21:24
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