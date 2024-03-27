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російський паспорт стає "чорною міткою" для клієнтів банків у Швейцарії

27 березня 2024, 20:11
російський паспорт стає
Фото: russianlook.com
Банки Швейцарії закривають рахунки росіян, які мають подвійне громадянство.

російський паспорт стає у Швейцарії "чорною міткою" через те, що місцеві банки бояться вторинних санкцій проти країни-агресора. Клієнти швейцарських банків UBS та Credit Suisse у березні зіткнулися з практикою закриття рахунку клієнтів, які мають громадянство росії та ще другої держави.

Про це пишуть росЗМІ.

Керуючий партнер швейцарського юридичного бюро Leolex Роман Кудінов підтвердив відповідні події у банківському секторі Європи. Компанія Кудінова вже розглядає можливість звернення до суду з цього питання, оскільки клієнти бюро з російськими паспортами можуть не отримувати доходи та не сплачувати податки у росії.

Партнер мультисімейного офісу групи компаній ITSWM Катерина Попова також підтвердила, що банки Швейцарії вже не входять у характер зв'язків клієнтів із росією. У її практиці є випадок, коли швейцари закрили рахунок клієнту, який перекинув кілька сотень євро знайомому у росії.

Загалом експерти, з якими поговорили журналісти видання, зійшлися на думці, що у такий спосіб фінансові структури намагаються уникнути витрат, пов'язаних із масштабними перевірками клієнтів.

Крім того, один із швейцарських банків не відкрив рахунки декільком громадянам Ізраїлю, які зберегли російський паспорт. Банки вимагали документально підтвердити відмову від російського громадянства для подальшої взаємодії з клієнтами фірми. Випадки закриття рахунків росіянам із подвійним громадянством були також і в Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ), уточнює співрозмовник в одній із російських юрфірм.

Як зазначають журналісти, серед швейцарських банків поширене надмірне дотримання регуляторних вимог ( так званий оверкомплаєнс). За наявності навіть мізерних сумнівів у законності потенційної дії банк волітиме не розбиратися і просто відмовить клієнту. Хоча швейцарське санкційне регулювання не забороняє російським громадянам мати банківські рахунки, воно забороняє їм лише розміщувати на одному рахунку в одній фінансовій установі депозит на суму більше 100 000 франків на громадян та осіб з видом на проживання у країнах ЄС, Швейцарії, Ліхтенштейні, Ісландії, Норвегії та Великої Британії цей захід не поширюється.

Швейцарські банкіри відносять клієнтів з громадянством країни-агресора до категорії високого ризику  і можуть запроваджувати для них спеціальні умови обслуговування, наприклад підвищені комісії. У 2022-2023 роках швейцарські банки закрили рахунки російських клієнтів, у яких на рахунках було менше $1 млн - поріг входу для російських громадян підняли до $5-10 млн, після чого заможні росіяни почали отримувати місцевий ВНЖ, проте тепер банки дивляться не лише на наявність посвідки на проживання і навіть не на швейцарський паспорт, а на те, чи клієнт отримує якийсь дохід у росії і чи платить там податки. 

 

війна в Україніросія окупантипаспортбанкШвейцарія

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