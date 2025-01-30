російський підсанкційний мільярдер володів часткою SpaceX – Bloomberg

Сулейман Керімов мав частку в SpaceX через зареєстрований Heritage Trust

російський олігарх Сулейман Керімов володів часткою в американській компанії SpaceX через траст, навіть після того, як перша адміністрація Дональда Трампа запровадила проти нього санкції.

Про це повідомляє Bloomberg.

Керімов мав частку в SpaceX через зареєстрований у Делавері Heritage Trust починаючи з 2017 року. Спочатку траст володів приблизно 1% акцій SpaceX. Пакет акцій було придбано за рік до того, як Міністерство фінансів США запровадило санкції проти Керімова та інших осіб.

Citigroup Inc., яка керувала трастом, звернулася за консультацією до Міністерства фінансів і дійшла висновку, що не має зобов’язання блокувати траст і пов’язані з ним структури. Тому він продовжив свою діяльність.