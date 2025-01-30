російський підсанкційний мільярдер володів часткою SpaceX – Bloomberg
30 січня 2025, 11:53
Фото: Вікіпедія
Сулейман Керімов мав частку в SpaceX через зареєстрований Heritage Trust
російський олігарх Сулейман Керімов володів часткою в американській компанії SpaceX через траст, навіть після того, як перша адміністрація Дональда Трампа запровадила проти нього санкції.
Про це повідомляє Bloomberg.
Керімов мав частку в SpaceX через зареєстрований у Делавері Heritage Trust починаючи з 2017 року. Спочатку траст володів приблизно 1% акцій SpaceX. Пакет акцій було придбано за рік до того, як Міністерство фінансів США запровадило санкції проти Керімова та інших осіб.
Citigroup Inc., яка керувала трастом, звернулася за консультацією до Міністерства фінансів і дійшла висновку, що не має зобов’язання блокувати траст і пов’язані з ним структури. Тому він продовжив свою діяльність.
У червні 2022 року Міністерство фінансів США заморозило траст на $1 млрд, заявивши, що він був створений для управління американськими активами Керімова. Слідчі відомства виявили складну систему юридичних структур і підставних осіб, призначену для приховування його інтересу в цих активах.
За даними двох джерел, частка в SpaceX була продана ще до початку процедури арешту активів, про володіння трасту акціями компанії Маска раніше не повідомлялося.
"Ці події демонструють труднощі, які фінансові мережі з численними зв'язками створюють для спроб США забезпечити виконання санкцій, а також виклики, з якими стикаються компанії з обмеженим колом акціонерів, такі як SpaceX, яка нині оцінюється приблизно в $350 млрд і стає дедалі більш впливовим гравцем у глобальній оборонній та комунікаційній сферах. Вони також ставлять під питання належну перевірку інформації в Citigroup, міжнародному банківському гіганті, який наразі перебуває під розслідуванням Міністерства юстиції через його обробку Heritage Trust", – пише агентство.
Як наголошує Bloomberg, закриті компанії зазвичай проводять перевірку інвесторів, однак у деяких випадках складно визначити кінцевого власника акцій. У деяких випадках вони можуть придбати частку через юридичну особу, створену спеціально для таких угод, або ж купувати акції на вторинному ринку.