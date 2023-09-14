російський пілот намагався збити британський літак, бо думав, що отримав дозвіл – BBC

Було випущено дві ракети, одна з яких просто промахнулася.

У вересні минулого року пілот російського винищувача Су-27 навмисно стріляв по британському літаку-розвіднику над Чорним морем. Він вважав, що у нього є дозвіл на обстріл.



Про це повідомляє BBC із посиланням на три високопоставлені джерела в західних оборонних відомствах.

Тоді російська сторона стверджувала, що насправді такого дозволу не було, але стрілянина не була результатом технічної несправності.



Ініцидент у Чорному морі із британським RAF RC-135 Rivet Joint стався 29 вересня 2022 року. Тоді літак-розвідник виконував місію зі спостереження за Чорним морем у міжнародному повітряному просторі, а на борту перебувало до 30 людей. Для супроводу літака піднялися два російські Су-27.

У жовтні екс-міністр оборони Британії Бен Воллес заявляв про те, що трапилось, зазначивши, що російська сторона пояснила це технічною несправністю. Міноборони росії тоді інцидент не коментувало.

У квітні 2023 року в мережу потрапили документи Пентагону, з яких стало відомо, що в США інцидент розглядали як серйозніший, ніж повідомлялося публічно. У документах йшлося про те, що британський літак "ледве не був збитий". Воллес про це прямо не говорив.



Тепер же з’ясувалося, що тоді не йшлося про технічну несправність, російський пілот випустив не одну, а дві ракети, і зробив це навмисне.

Про це свідчать повідомлення, перехоплені літаком RAF RC-135 Rivet Joint, який сам брав участь в інциденті.

Один із російських пілотів думав, що йому було надано дозвіл атакувати британський літак після неоднозначної команди з російської наземної станції: "У вас є ціль". Він випустив ракету, проте, у британський літак вона не влучила. Пілот другого російського літака, переконаний, що команда із землі не була дозволом на стрілянину, вилаяв свого колегу, але той випустив ще одну ракету, яка не спрацювала штатно.



За даними джерел російські учасники інциденту продемонстрували непрофесіоналізм, адже очевидно, наказу збивати літак насправді не було, але команда була настільки невиразною, що льотчик помилився в її інтерпретації.

"Екіпаж Королівських ВПС міг підслухати інцидент, який міг призвести до їхньої власної загибелі", – зазначає Бі-Бі-Сі.



Варто додати, що Міноборони Великої Британії задовольнилося російськими поясненнями і не назвало інцидент ескалацією з російської сторони.



"Жодна зі сторін не хотіла ескалації, яка б потенційно могла втягнути члена НАТО у військову конфронтацію з росією. При цьому британське Міноборони заявило, що «цей інцидент є суворим нагадуванням про потенційні наслідки варварського вторгнення путіна", - пише видання.