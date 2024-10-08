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російський план закінчення війни в Україні: Лавров оголосив список вимог

08 жовтня 2024, 15:55
російський план закінчення війни в Україні: Лавров оголосив список вимог
Фото: ТАСС
Голова МЗС рф Сергій Лавров звинуватив Захід та Київ у розпалюванні війни, попередивши про наслідки "гри з вогнем".

Міністр закордонних справ рф Сергій Лавров заявив, що кремль пропонує "життєздатний план завершення війни в Україні".

Про це стало відомо з його інтерв’ю Newsweek від 7 жовтня.

Він переконаний, що саме НАТО посіяв насіння війни десять років тому і продовжує розпалювати вогонь.
 
"росія відкрита до політико-дипломатичного врегулювання, яке має усунути першопричини кризи. Він має бути спрямований на припинення конфлікту, а не на припинення вогню", – наголосив Лавров.
 
За словами очільника російського МЗС, план передбачає поступки з боку України стосовно територій, зокрема йдеться про Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області, а також Крим. Окрім того, Київ має відмовитись від прагнення вступити в НАТО та провести "демілітаризацію та денацифікацію", а усі санкції проти рф мають  бути скасовані. 
 
"Захід має припинити постачання зброї, а Київ має припинити бойові дії. Україна має повернутися до свого нейтрального, позаблокового та без’ядерного статусу, захистити російську мову, поважати права та свободи своїх громадян", – розповів голова ворожого МЗС.
 
Однак, з його слів, відновлення миру поки не входить у плани саме України. російський чиновник нагадав, що президент Володимир Зеленський заборонив переговори з Москвою і рішення свого не скасовував.
 
Також Лавров згадав, що Захід обговорює питання дозволу на далекобійні удари своєю зброєю по території рф. Він попередив, що така "гра з вогнем" може призвести до "небезпечних наслідків".
 
"Сьогодні світ переживає "багатополярний момент". Перехід до багатополярного світового порядку є природною частиною перебалансування сил, що відображає об’єктивні зміни у світовій економіці, фінансах і геополітиці. Захід чекав довше за інших, але також почав усвідомлювати незворотність цього процесу", – додав міністр. 

 

Сергій Лавроввійна в УкраїніМирні ініціативиросія окупанти

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