Голова МЗС рф Сергій Лавров звинуватив Захід та Київ у розпалюванні війни, попередивши про наслідки "гри з вогнем".

Міністр закордонних справ рф Сергій Лавров заявив, що кремль пропонує "життєздатний план завершення війни в Україні".

Про це стало відомо з його інтерв’ю Newsweek від 7 жовтня.

Він переконаний, що саме НАТО посіяв насіння війни десять років тому і продовжує розпалювати вогонь.

"росія відкрита до політико-дипломатичного врегулювання, яке має усунути першопричини кризи. Він має бути спрямований на припинення конфлікту, а не на припинення вогню", – наголосив Лавров.