російський посадовець відвідає Вашингтон: перший візит з 2022 року

За даними ЗМІ, Кірілл Дмітрієв вже сьогодні може зустрітися зі спецпредставником Дональда Трампа.

Уповноважений президента рф з міжнародного співробітництва Кірілл Дмітрієв цього тижня має відвідати Вашингтон, аби зустрітися там зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом.

Про це пише CNN з посиланням на джерела. Це буде перший візит російського посадовця до столиці США з 24 лютого 2022 року, коли рф почала повномасштабне вторгнення в Україну.

Вказано, що візит Дмітрієва знаменує собою подальший крок у помітному потеплінні відносин між США та рф після того, як президентське крісло знову зайняв Дональд Трамп. За даними CNN, американський уряд тимчасово зняв санкції з Дмітрієва, аби Держдепартамент міг видати йому візу для в’їзду в США. Ще одне джерело медіа повідомило, що Міністерству фінансів зробили відповідний запит про зняття обмежень з росіянина.

Представник Державного департаменту повідомив CNN, що "візові записи є конфіденційними згідно із законодавством США", тому вони "не можуть коментувати окремі випадки видачі віз". Журналісти тако звернулися по коментар до Білого дому. Тоді як Мінфін США та представник Дмітрієва відмовились від коментарів.

Джерела Reuters повідомили, що Дмитрієв зустрінеться з Віткоффом у середу, 2 квітня.