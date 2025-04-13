російський посол не заперечив, що москва може стежити за атомними субмаринами Британії

Пристрої виявили британські військові та визнали їх потенційною загрозою нацбезпеці.

Посол росії у Великій Британії Андрій Келін не став заперечувати, що датчики рф були приховані в морях навколо країни, аби відстежувати британські атомні підводні човни. За його словами, така діяльність не загрожує Великій Британії.

Про це він сказав в інтерв'ю BBC.

"Я не збираюся це заперечувати, але мені цікаво, чи дійсно ми зацікавлені в тому, щоб стежити за всіма британськими підводними човнами з дуже старими застарілими ядерними боєголовками всі ці загрози надзвичайно перебільшені. Я заперечую існування загроз для Сполученого Королівства. Ця загроза була вигадана, абсолютно, немає ніякої загрози з боку росії для Сполученого Королівства", - зауважив Келін.

Зазначається, що такі питання з'явилися до Келіна після розслідування, яке опублікувала газета Sunday Times на початку цього місяця, у якому детально описали виявлення можливих російських сенсорів в морях навколо Британії.