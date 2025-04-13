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російський посол не заперечив, що москва може стежити за атомними субмаринами Британії

13 квітня 2025, 15:15
російський посол не заперечив, що москва може стежити за атомними субмаринами Британії
Фото: mil.ru
Пристрої виявили британські військові та визнали їх потенційною загрозою нацбезпеці.
Посол росії у Великій Британії Андрій Келін не став заперечувати, що датчики рф були приховані в морях навколо країни, аби відстежувати британські атомні підводні човни. За його словами, така діяльність не загрожує Великій Британії.
 
Про це він сказав в інтерв'ю BBC. 
 
"Я не збираюся це заперечувати, але мені цікаво, чи дійсно ми зацікавлені в тому, щоб стежити за всіма британськими підводними човнами з дуже старими застарілими ядерними боєголовками всі ці загрози надзвичайно перебільшені. Я заперечую існування загроз для Сполученого Королівства. Ця загроза була вигадана, абсолютно, немає ніякої загрози з боку росії для Сполученого Королівства", - зауважив Келін.
 
Зазначається, що такі питання з'явилися до Келіна після розслідування, яке опублікувала газета Sunday Times на початку цього місяця, у якому детально описали виявлення можливих російських сенсорів в морях навколо Британії. 
 
У розслідуванні також йдеться про те, що ці пристрої, швидше за все, встановили за дорученням москви, аби зібрати розвідувальну інформацію про чотири британські підводні човни типу "Авангард", які несуть ядерні ракети. 
 
Ці пристрої виявили британські військові та визнали їх потенційною загрозою нацбезпеці.
 
"Пристрої були охарактеризовані як частина гібридної - або "сірої зони" - війни, яку веде президент росії путін. Інші заходи такої війни можуть включати завдання шкоди інфраструктурним об'єктам, таким як енергопроводи", - цитує BBC деталі розслідування.

 

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