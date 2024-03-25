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російський посол проігнорував польський виклик "на килим" через проліт ракети

25 березня 2024, 18:15
російський посол проігнорував польський виклик
Фото: Xinhua
Як зазначив глава польського МЗС, російський дипломат мав отримати ноту протесту, однак він не прийшов до міністерства на виклик.

російський посол Сергій Андрєєв не прийшов до Міністерства закордонних справ Польщі. Його викликали туди, оскільки ракета рф залетіла до польського повітряного простору.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі, повідомляє Sky News.

Заступник голови польського МЗС розповів, що Польща хотіла вручити ноту протесту російському послу Сергію Андрєєву, але він не прийшов до міністерства на виклик.

Чиновник уточнив, що ноту протесту передадуть іншим способом.

Нагадаємо, що міністерство закордонних справ Польщі викликало російського посла Сергія Андрєєва "на килим". Причиною цього стало порушення повітряного простору Польщі ракетою рф. Збройні сили Польщі не збили російську ракету, яка порушила повітряний простір країни в неділю вранці, бо розуміли, що вона покине повітряний простір Польщі.

 

ракетавійна в Україніросія окупантипосольство рф

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