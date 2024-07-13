Дипломат рф заявив, буцімто Альянс продовжує готуватися до прямого військового зіткнення з росією.

Посол росії в Бельгії Олександр Токовінін заговорив про війну з НАТО.

Про це повідомило пропагандистське аросійське агентство tass.ru.

"Підтверджений самітом НАТО курс означає продовження підготовки альянсу до прямого військового зіткнення з росією, яке може спричинити глобальну катастрофу", – сказав Токовінін.

Нагадаємо, що 11 липня у Вашингтоні завершився триденний ювілейний саміт НАТО, приурочений до 75-ї річниці його створення. Заступник очільника російського МЗС Михайло Галузін заявив, що участь Вірменії в саміті НАТО викликає в росії великий жаль.