Проєкт "Арктик СПГ 2" завершено за допомогою Китаю, оскільки Пекін стає найбільшим імпортером російського газу.

російський проєкт з виробництва скрапленого природного газу (СПГ), що перебуває під санкціями США, близький до відправки першого вантажу на експорт. Будівництво вдалося завершити, тому що китайські фахівці заповнили технічну та логістичну прогалину, залишену західними компаніями.

Проєкт "Арктик СПГ 2" має ключове значення для енергетичної стратегії росії, а його потенційний успіх може стати поштовхом для подальших інвестицій у подібні проєкти. Він також ілюструє зростаючу роль Китаю як основного постачальника обладнання для росії та її найбільшого покупця СПГ.

Про це повідомляє видання Financial Times.

"Що стосується будівництва... санкції, я думаю, не спрацювали. росія змогла завершити першу виробничу лінію з незначними змінами, і в них є рішення для другої", — вважає фахівець із проєктів освоєння арктичних нафтогазових родовищ Бен Селігман.

Китайська компанія Guanghan Gas Turbine взялася за поставку турбін, необхідних для роботи першої лінії, після того як американська компанія відмовилася від контракту на поставку 21 турбіни для всіх трьох ліній. Колишній керівник російської нафтохімічної компанії сказав, що "китайські турбіни, звичайно, поступаються німецьким або французьким", але вони є "прийнятною заміною".

У Пекіна є стимул підтримувати подібні проєкти в росії після того, як минулого року він став найбільшим імпортером російського СПГ. П'ять китайських компаній відповідали за виготовлення більшої частини першого і другого заводів СПГ, ідеться в документах "Новатеку".