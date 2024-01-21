російський приватний літак розбився в Афганістані
Літак прямував до москви.
Про це повідомляє росавіація.
"Літак Falcon 10 виконував чартерний санітарний рейс за маршрутом Гая - Ташкент - Жуковський - зник з радарів в Афганістані ввечері в суботу" - повідомили в росавіації.
Вважається, що на борту перебувало шестеро осіб: чотири члени екіпажу та два пасажири.
Причиною аварії приватного літака могла стати технічна несправність: відмова двох двигунів.
Наразі тривають пошуки літака.
Літак належить "Атлетик Груп" і приватній особі, повідомляють росіяни.