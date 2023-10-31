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російський розвідувальний корабель 18 годин переслідував норвезьке судно

31 жовтня 2023, 09:09
російський розвідувальний корабель 18 годин переслідував норвезьке судно
Фото: РИА Новости
В одному із звіті зазначається, що найближча відстань становила 200 метрів.
У вересні російський розвідувальний корабель "Янтарь" 18 годин переслідував норвезьке науково-дослідне судно Kronprins Haakon у Північному Льодовитому океані.
 

Про це пише норвезький мовник NRK.

Інцидент стався 11 вересня у протоці Фарма між Гренландією та Шпіцбергеном. Корабель "Янтарь" Військово-морського флоту росії, який, як повідомляють ЗМІ, використовують для розвідки, хоча росія це заперечує, несподівано наблизився до норвезького судна.

У якийсь момент радар норвезького судна зафіксував, що російський корабель був лише на відстані 370 метрів. 

Саме тоді капітан норвезького судна Холлгейр Магне Йогансен зв’язався з росіянами, щоб спитати, навіщо вони це роблять, і попросити їх триматися на безпечній відстані. Ті не одразу відповіли, але потім сказали, що їм "цікаво подивитися, як норвежці виконують операції".

NRK зазначив, що російський корабель щоразу зупинявся й рушав далі, коли це робили норвежці. Так тривало 18 годин.

"Немає жодних пояснень, чому вони повинні були слідувати за нами, зупинятися там, де зупиняємося ми, чи бути так близько до нас у відкритому морі. Я не можу знайти іншого пояснення, окрім того, що це спроба спровокувати нас або берегову охорону", — сказав капітан Kronprins Haakon.

Зрештою, майже через добу стеження "Янтарь" збільшив відстань і пішов геть.

Протягом цих 18 годин про подію повідомили кільком міністерствам, зокрема оборонному відомству та службі безпеки. Утім, усі вони погоджуються, що російське судно дотримувалося правил, які діють у міжнародних водах.

Речник Збройних сил Норвегії, підполковник Вегард Норстад Фінберг заявив, що весь час берегова охорона перебувала неподалік. За його словами, російський корабель не перешкоджав фізично чи електронно дослідницькій діяльності на норвезькому судні.

корабельпереслідуваннявійна в Україніросія окупанти

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