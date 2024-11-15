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російський "Сбербанк" підняв ставки за іпотекою до 30%

15 листопада 2024, 16:37
російський
Сбербанк. Фото: nationalcorps.org
"Сбербанк" це найбільший іпотечний кредитор росії.

Установа  вже вдруге за місяць значно підвищила ставки за іпотекою аж до понад 28%.

Про це повідомляє російське видання The Moscow Times.

З 15 листопада ставки зросли на 3,5 відсоткові пункти, що призвело до нових показників. 

Відтепер мінімальна ставка на вторинному ринку тепер становить 28,1%, на первинному – 28,4%, а загалом, з початку жовтня ставки за іпотекою в "Сбербанке" піднялися на 7,4%.

Такі високі ставки російський ринок не бачив з початку 2000-х років, коли інфляція в рф була двозначною, а ключова ставка Центрального банку перевищувала 20%. 

Головна причина змін -  загальним зростанням ключових ставок регулятора,  пояснюють у "Сбербанку". 

Проте навіть при наявних ставках, близько 40% усієї виданої іпотеки все ще припадає на ринкову, хоча загальний обсяг видачі кредитів знизився на 20%.

За даними Центрального банку рф, у вересні видача ринкової іпотеки скоротилася на 14,3%, до 103,7 млрд рублів, що склало понад 70% усіх житлових кредитів за місяць.

Після змін у програмах пільгового кредитування, починаючи з липня, обсяги видачі іпотеки впали майже вдвічі.

 
РосіяСбербанкставки

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