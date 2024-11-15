російський "Сбербанк" підняв ставки за іпотекою до 30%
Установа вже вдруге за місяць значно підвищила ставки за іпотекою аж до понад 28%.
Про це повідомляє російське видання The Moscow Times.
З 15 листопада ставки зросли на 3,5 відсоткові пункти, що призвело до нових показників.
Відтепер мінімальна ставка на вторинному ринку тепер становить 28,1%, на первинному – 28,4%, а загалом, з початку жовтня ставки за іпотекою в "Сбербанке" піднялися на 7,4%.
Такі високі ставки російський ринок не бачив з початку 2000-х років, коли інфляція в рф була двозначною, а ключова ставка Центрального банку перевищувала 20%.
Головна причина змін - загальним зростанням ключових ставок регулятора, пояснюють у "Сбербанку".
Проте навіть при наявних ставках, близько 40% усієї виданої іпотеки все ще припадає на ринкову, хоча загальний обсяг видачі кредитів знизився на 20%.
За даними Центрального банку рф, у вересні видача ринкової іпотеки скоротилася на 14,3%, до 103,7 млрд рублів, що склало понад 70% усіх житлових кредитів за місяць.
Після змін у програмах пільгового кредитування, починаючи з липня, обсяги видачі іпотеки впали майже вдвічі.