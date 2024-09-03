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російський Сбербанк заявляє, що бізнес в Індії процвітає попри санкції – Reuters

03 вересня 2024, 18:03
російський Сбербанк заявляє, що бізнес в Індії процвітає попри санкції – Reuters
Фото: Укрінформ
Глава банку каже, що двосторонні платежі працюють безперебійно.

Сбербанк рф і далі відкриває рахунки в рупіях для російських клієнтів і двостороння торгівля з Індією процвітає, оскільки росія розвертається на схід. 

Про це пише агенція Reuters, посилаючись на заступника голови правління російського "Сбербанку" Анатолія Попова.

Торгівля москви з Нью-Делі подвоїлася з 2022 року, а двосторонні платежі між країнами проходять безперебійно. 

Попов каже, що "Сбербанк" обробляє платежі до 70% всього російського експорту до Індії. Торгівля Росії з Індією майже подвоїлася до 65 мільярдів доларів в 2023 році, коли південноазійська країна стала великим імпортером нафти з рф після введення західних санкцій проти РФ у 2022 році через війну в Україні. 

"В 2022 році спостерігалося значне зростання інтересу російського бізнесу до індійського ринку, тому що цей ринок служить альтернативою", - сказав Попов. 

За його словами, сьогодні і далі відкривають рахунки в рупіях і для російських клієнтів.

"Ми не виключаємо, що рупія може стати не тільки платіжним засобом, але й засобом заощадження", - заявив заступник голови правління "Сбербанку".

"Сбербанк" знаходиться під західними санкціями й тому не може здійснювати транзакції в доларах США та євро або використовувати систему SWIFT для міжнародних переказів. 

Проте, за словами Попова, банк не зазнав жодних проблем в Індії. 

"Сбербанк є повноправним учасником усіх індійських платіжних та міжбанківських систем. Жодних обмежень на його діяльність немає", - підсумував банкір.

РосіяІндіясанкціїСбербанк

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