російський "Шахед" впав на території Румунії: чекають пояснень від посла рф

Дрон-камікадзе, які росія вчора пустила для атаки на портову інфраструктуру Одеської області - впав на території Румунії.

Про це Міноборони Румунії написало на сайті.

Під час атаки на Україну МО Румунії відстежувало ситуацію з прикордонної зони та активізувало процедури повітряного патрулювання: літаки F-16 ВПС Румунії з 86-ї авіабази "Фетешть" і літаки Eurofighter Typhoon ВПС Німеччини з 57-ї авіабази "Михаїл Когелнічану" здійснювали спостереження за повітряним простором.

"В цій ситуації радар спостереження Збройних сил Румунії вказав на потенційне несанкціоноване порушення національного повітряного простору, зафіксувавши сигнал малої висоти на одному з маршрутів, що веде до району Грінду Тульчинського повіту", - заявили в Міноборони Румунії.

Там додали, що вночі змішані групи Міноборони і МВС Румунії виїхали в цей район і сьогодні вранці повідомили, що в результаті падіння російського безпілотника, який використовувався для атаки на українську портову інфраструктуру, в безлюдній місцевості, приблизно за 4 км вище за течією від міста Грінду, було виявлено воронку глибиною 1,5 метра.

Румунія вжила заходів для забезпечення безпеки району, було повідомлено компетентні структури для збору доказів і проведення розслідування відповідно до чинних процедур.

"Міністерство національної оборони рішуче засуджує атаки, здійснені рф на окремі об'єкти та елементи цивільної інфраструктури в українських портах на Дунаї. Ці атаки є невиправданими і серйозно порушують норми міжнародного гуманітарного права", - заявили у відомстві.

Також Румунія підтримує постійний контакт з союзницькими структурами, які в режимі реального часу інформуються про ситуацію, що склалася внаслідок цих атак.

Крім того, міністерство закордонних справ Румунії викликало посла Росії в Бухаресті Валерія Кузьміна після падіння російського безпілотника на території країни.

"МЗС висловлює рішучий протест у зв'язку з інцидентом, спричиненим неконтрольованим падінням безпілотника, який використовувався в атаці на українську портову інфраструктуру в ніч з 13 на 14 грудня, в безлюдному периметрі, розташованому приблизно за 4 км вище за течією від міста Грінду", - заявили в міністерств.

За їх словами, це є новим порушенням повітряного простору Румунії, що суперечить міжнародному праву.

"Міністерство закордонних справ наполегливо вимагає припинення неодноразових нападів на українське населення та цивільну інфраструктуру, а також безвідповідальної ескалації рф безпекової ситуації, в тому числі на кордоні між Румунією та Україною. Міністерство закордонних справ вкотре заявляє про рішуче засудження цих атак проти цивільних об'єктів, які порушують норми міжнародного гуманітарного права та кваліфікуються як воєнні злочини", - додали в МЗС.

"МЗС поінформувало та проводить консультації з союзниками по НАТО щодо подій на кордоні між Румунією та Україною, включаючи сьогоднішній інцидент. Крім того, Міністерство закордонних справ викличе главу дипломатичної місії рф", - написано в заяві.