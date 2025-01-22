російський шпигунський корабель зафіксували у водах Британії

Раніше його бачили у водах Ірландії.

У британських водах зафіксували російський розвідувальний корабель, який збирав розвіддані. Міністр оборони Британії Джон Гілі заявив, що кораблі Королівського флоту відправили на відстеження російського "шпигунського корабля".

Про це повідомляє Sky News.

За його словами, російський корабель "Янтар" зараз перебуває в Північному морі, пройшовши через британські води. Він увійшов в економічну зону Британії приблизно в 72 км від узбережжя країни. Для спостереження за ним відправили кораблі HMS Somerset і HMS Tyne.

"Дозвольте мені пояснити, що це російський розвідувальний корабель, який використовується для збору розвідданих і картографування критичної підводної інфраструктури Великобританії", — заявив Гілі.

Нагадаємо, російський корабель "Янтар" зафіксували у листопаді в Ірландському морі, де проходять найважливіші енергетичні трубопроводи і кабелі передачі даних, що з'єднують Ірландію з Великою Британією. Військово-морські та військово-повітряні сили Великої Британії, Франції та США провели значну операцію зі спостереження, пізніше судно видворили з ірландських вод.