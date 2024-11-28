російський солдат живе місяць після підписання контракту – Forbes

Після підписання контракту російський військовослужбовець живе в середньому від двох тижнів до місяця.

Середня тривалість життя російського новобранця у збройних силах країни-агресорки рф після підписання контракту становить один місяць.

Про це пише Forbes, наголошуючи, що настільки коротка тривалість життя російських новобранців не повинна дивувати — вирішивши захопити якомога більшу частину України якомога швидше, кремль кидає на фронт погано навчені та непідготовлені війська.

Як результат — після підписання контракту російський військовослужбовець живе в середньому від двох тижнів до місяця, наводить видання думку естонського аналітика Артура Рехі.

Однак, вказує Forbes, зростаючі втрати не сповільнили російський наступ і те, що рф може зберігати свій імпульс наступу на полі бою, незважаючи на катастрофічні втрати, є "парадоксом".

Втім, йдеться у статті, є підстави вважати, що цей парадокс нестійкий і в росії нарешті закінчуються люди. Про це свідчить стан російської економіки, рівень інфляції, різке падіння інвестицій у промисловість, падіння рубля. Щоб створити умови для свого роду перемоги, Україна, підкреслює автор статті, «повинна продовжити велике вимирання росії».

Однак, попереджає Forbes, стратегія обміну територій на величезні втрати для росіян, які наступають, має ваду — обраний президент США Дональд Трамп, який може схилити Україну до невигідного миру якраз у той момент, коли рф спливає кров’ю і розорена.

Згідно з офіційними даними Генштабу ЗСУ на ранок 28 листопада, з початку вторгнення втрати путінської армії вже перевищили 736 тисяч військових. За минулу добу українські захисники ліквідували ще 1220 окупантів і таким чином цифра збільшилася до 736 630 вояк.