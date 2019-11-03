Російський суд продовжив арешт фабрики Roshen у Липецьку

Міра суду дозволяє фабриці експлуатувати заарештоване майно, але забороняє продавати його або здавати в оренду

Басманний суд Москви продовжив термін арешту, накладеного на кондитерську фабрику Roshen в Липецьку.

За клопотанням слідчого термін забезпечувального арешту, накладеного на 12 об'єктів нерухомості, продовжено до 13 червня 2019 року. Про це повідомляється на сайті компанії.

Міра суду дозволяє фабриці експлуатувати заарештоване майно, але забороняє продавати його або здавати в оренду. Під арештом продовжують бути склад готової продукції, чотири цехи, будівля підсобного корпусу, а також сім земельних ділянок загальною площею понад 700 тис. кв. метрів.

У компанії нагадують, що з 1 квітня 2017 року на Липецькій фабриці було повністю зупинене виробництво. Також свою діяльність зупинив торговий дім та склад готової продукції. Потужності фабрики законсервовані. Українська продукція Roshen не імпортується на територію РФ, починаючи з 2013 року.