Російський суд відхилив апеляції всіх 24 полонених українських моряків
"У Московському міському суді відбувся розгляд апеляційних скарг п'ятої четвірки військовополонених українських моряків. Засідання тривало більш як 8 годин і проходило в закритому режимі. В задоволенні скарг було відмовлено", - написав адвокат Микола Полозов в Facebook, повідомляє LB.ua.
Загалом суд відхилив всі 24 апеляції українських моряків, захоплених Росією в Керченській протоці.
Раніше російські суди призначили психіатричну експертизу всім військовополоненим морякам.
Нагадаємо, українські моряки потрапили в полон в РФ після російської агресії в Керченській протоці 25 листопада 2018, троє з них отримали поранення. У РФ моряків звинуватили в незаконному перетині кордону. Українці своєї провини не визнають і вважають себе військовополоненими. Всі моряки перебувають в СІЗО на час проведення російського слідства.
15 і 16 січня Лефортовський суд РФ ухвалив рішення про продовження арешту для українців до кінця квітня.
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