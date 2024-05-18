російський суд заарештував активи італійської UniCredit на суму €463 млн

Ця конфіскація – одна з найбільших акцій проти західного банку з часу вторгнення москви в Україну.

В Італії збираються на нараду в понеділок, щоб обговорити конфіскацію в росії активів дочірньої компанії UniCredit на суму €463 млн.

Про це пише Financial Times.

Ця конфіскація – одна з найбільших акцій проти західного банку з часу вторгнення москви в Україну. Вона сталася після того, як Європейський центральний банк сказав кредиторам єврозони, які здійснюють операції в країні, прискорити свої плани з виходу.

Вилучена сума дорівнювала 4,5% активів UniCredit в росії. Заморожені активи включають частки дочірніх компаній UniCredit в росії, а також акції та кошти, якими вона володіла.

Це сталося після претензії з боку "Русхімальянсу", дочірньої компанії "Газпрому", яка є монополістом на експорт трубопровідного газу. Суперечка почалася в серпні 2023 року, коли «Русхімальянс» звернувся до арбітражного суду в Санкт-Петербурзі з вимогою до UniCredit виплатити банківські гарантії за контрактом з німецькою інжиніринговою компанією Linde.

"Русхімальянс" є оператором газопереробного заводу та виробництва зрідженого газу в Усть-Лузі під Санкт-Петербургом. У липні 2021 року підписала контракт з Linde на проектування, постачання обладнання та будівництво комплексу. Через рік Linde призупинила роботу через санкції ЄС.

Тоді "Русхімальянс" звернувся до банків-гарантій, які відмовилися виконувати свої зобов’язання, оскільки «платіж російській компанії міг порушити європейські санкції», йдеться в заяві компанії в суді.

Крім UniCredit, до списку поручителів увійшли Deutsche Bank, Commerzbank, Bayerische Landesbank і Landesbank Baden-Württemberg, проти яких «Русхімальянс» також подав позови до суду Санкт-Петербурга.

Італійський кредитор заявив, що йому було відомо про подання.

Судові проблеми щодо активів, якими володіють західні банки, ускладнили їхні спроби вийти з російського ринку. Минулого місяця російський суд постановив арештувати кошти JPMorgan Chase на суму понад 400 млн доларів після судового оскарження керованого кремлем кредитора ВТБ. Згодом суд скасував частину запланованого вилучення.