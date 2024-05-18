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ПОЛІТИКА

російський суд заарештував активи італійської UniCredit на суму €463 млн

18 травня 2024, 15:29
російський суд заарештував активи італійської UniCredit на суму €463 млн
Фото: aval-bank.blogspot.com
Ця конфіскація – одна з найбільших акцій проти західного банку з часу вторгнення москви в Україну.

В Італії збираються на нараду в понеділок, щоб обговорити конфіскацію в росії активів дочірньої компанії UniCredit на суму €463 млн.

Про це пише Financial Times.

Ця конфіскація – одна з найбільших акцій проти західного банку з часу вторгнення москви в Україну. Вона сталася після того, як Європейський центральний банк сказав кредиторам єврозони, які здійснюють операції в країні, прискорити свої плани з виходу.

Вилучена сума дорівнювала 4,5% активів UniCredit в росії. Заморожені активи включають частки дочірніх компаній UniCredit в росії, а також акції та кошти, якими вона володіла.

Це сталося після претензії з боку "Русхімальянсу", дочірньої компанії "Газпрому", яка є монополістом на експорт трубопровідного газу. Суперечка почалася в серпні 2023 року, коли «Русхімальянс» звернувся до арбітражного суду в Санкт-Петербурзі з вимогою до UniCredit виплатити банківські гарантії за контрактом з німецькою інжиніринговою компанією Linde.

"Русхімальянс" є оператором газопереробного заводу та виробництва зрідженого газу в Усть-Лузі під Санкт-Петербургом. У липні 2021 року підписала контракт з Linde на проектування, постачання обладнання та будівництво комплексу. Через рік Linde призупинила роботу через санкції ЄС.

Тоді "Русхімальянс" звернувся до банків-гарантій, які відмовилися виконувати свої зобов’язання, оскільки «платіж російській компанії міг порушити європейські санкції», йдеться в заяві компанії в суді.

Крім UniCredit, до списку поручителів увійшли Deutsche Bank, Commerzbank, Bayerische Landesbank і Landesbank Baden-Württemberg, проти яких «Русхімальянс» також подав позови до суду Санкт-Петербурга.

Італійський кредитор заявив, що йому було відомо про подання.

Судові проблеми щодо активів, якими володіють західні банки, ускладнили їхні спроби вийти з російського ринку. Минулого місяця російський суд постановив арештувати кошти JPMorgan Chase на суму понад 400 млн доларів після судового оскарження керованого кремлем кредитора ВТБ. Згодом суд скасував частину запланованого вилучення.

Італіяконфіскаціяросія загрозаUniCredit

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