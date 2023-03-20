російський суд заморозив усі активи Volkswagen в рф – Reuters

ГАЗ подав до суду на німецького автовиробника за порушення контракту після того, як Volkswagen розірвав угоду в серпні.

На території росії заарештували активи Volkswagen. Рішення ухвалено за позовом місцевого виробника під назвою ГАЗ.

Про це повідомляє Reuters.

Volkswagen був одним із низки іноземних автовиробників, які призупинили свою діяльність на території росії після того, як західні країни ввели безпрецедентні санкції проти москви після вторгнення в Україну.

російський автовиробник ГАЗ, який за контрактом робив автомобілі Volkswagen на своєму заводі в Нижньому Новгороді, подав до суду на німецького автовиробника за порушення контракту після того, як Volkswagen розірвав угоду в серпні.

ГАЗ оцінив свої збитки від розірваного контракту майже 16 млрд рублів (207,79 млн доларів).

Нагадаємо, сьогодні ВАКС ухвалив рішення конфіскувати українські активи Аркадія Ротенберга, серед яких ТРЦ Ocean Plaza.