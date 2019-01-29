Російський суд заочно заарештував лідера С14 Карася
Українцю заочно пред'явили обвинувачення за ч. 2 ст. 360 КК РФ (напад на осіб чи установи, які користуються міжнародним захистом) і за ст. 329 КК (наруга над державним прапором Росії), повідомляє "РБК" з посиланням на прес-секретаря московського суду Юнону Царьову.
Йдеться про напад на посольство Росії в Києві в 2016 році.
Лідер С14 Євген Карась на своїй сторінці в Facebook вже прокоментував свій арешт.
"Криворукі терористи, а не "імперія". Повний фарс, навіть у символічних історіях", - написав він.
Карась стверджує, що в момент, коли "атакували російське посольство" у вересні 2016-го, "його, ймовірно, не було в Києві".
Лідер націоналістичної організації С14, яка має статус забороненої в Росії, Євген Карась з другої спроби був включений Росією в число фізичних та юридичних осіб, щодо яких уряд РФ ввів санкції.
Нагадаємо, що 17 вересня 2016 року близько 20 осіб закидали фаєрами і петардами посольство Російської Федерації в Києві. Таким чином протестувальники висловили своє невдоволення проведенням виборів в Держдуму в окупованому Криму.
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