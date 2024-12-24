Російський суховантаж "Урса Майор" затонув у Середземному морі

Після інциденту двоє моряків вважаються зниклими безвісти

У Середземному морі між іспанським містом Агілас і алжирським Ораном затонув російський суховантаж "Урса Майор".

Про це повідомляє іспанське видання La Verdad із посиланням на джерела.

За даними ЗМІ, 14 моряків із 16, які перебувають на борту, були доставлені в порт Картахени. Ще двоє досі вважаються зниклими безвісти.

"Суховантаж "Урса Майор" затонув у координатах 36-27.50N 000-53.44W о 23:22:30 UTC. Можлива наявність уламків поблизу, усім суднам у цьому районі уважно спостерігати, тримати дистанцію і повідомляти про будь-які спостереження в координаційний рятувальний центр Картахени", – йдеться у радіограмі іспанської рятувальної служби.