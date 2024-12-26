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російський танкер заблокував рух суден через Босфор

26 грудня 2024, 17:11
російський танкер заблокував рух суден через Босфор
Вид на протоку Босфор. Фото: AP
Транзит суден через Босфор припинено

Транзит суден через протоку Босфор тимчасово перекритий в обидві сторони через неполадки у танкера, який прямував до росії.

Про це повідомляє Міністерство транспорту Туреччини, пише İhlas Haber Ajansı.

За даними відомства, технічні проблеми виникли у 274-метрового танкера Cordelia Moon під прапором Панами. Він прямував з турецького порту Ялова до Новоросійська. Подробиці події та терміни поновлення транзиту не уточнюються.
 
"Через поломку танкера Cordelia Moon, який прямував з Ялова в росію, в районі кварталу Єнікей перед протокою Босфор, рух суден по протоці було тимчасово припинено", – повідомили журналісти.
 
На допомогу танкеру відправлено буксири, які мали відвести судно з південного напрямку основного форватера.
 
За останніми даними VesselFinder, судно розташоване у Мармуровому морі та рухається зі швидкістю 6,7 вузлів. Танкер прямував зі Стамбула до Новоросійська, але зараз рухається на південь у супроводі трьох буксирів причому фарватером, призначеним для руху суден на північ, у Чорне море. За планом Cordelia Moon мала потрапити до російського порту 28 грудня.
 
Як повідомляють росЗМІ, MV Cordelia Moon – саме той танкер, на який 30 вересня хусіти напали за допомогою безпілотників і безпілотного морського катера в Червоному морі, внаслідок чого на танкері, порожньому на той момент, почалася пожежа. Екіпаж танкера під час події не постраждав.

 

Босфорвійна в Україніросія окупанти

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