російський танкер заблокував рух суден через Босфор

Транзит суден через Босфор припинено

Транзит суден через протоку Босфор тимчасово перекритий в обидві сторони через неполадки у танкера, який прямував до росії.

Про це повідомляє Міністерство транспорту Туреччини, пише İhlas Haber Ajansı.

За даними відомства, технічні проблеми виникли у 274-метрового танкера Cordelia Moon під прапором Панами. Він прямував з турецького порту Ялова до Новоросійська. Подробиці події та терміни поновлення транзиту не уточнюються.

"Через поломку танкера Cordelia Moon, який прямував з Ялова в росію, в районі кварталу Єнікей перед протокою Босфор, рух суден по протоці було тимчасово припинено", – повідомили журналісти.