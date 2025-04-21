російський танкер зазнав аварії біля Сахаліну
21 квітня 2025, 10:57
Фото: reuters
Нещодавно аналогічна аварія із забрудненням моря сталася біля берегів Камчатки
Чергова аварія сталася з російським нафтовим танкером біля берегів Сахаліну. Це призвело до розливу нафтопродуктів у Татарській протоці.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Зазначається, що три місяці тому аналогічна аварія із забрудненням моря сталася біля берегів Камчатки. Тоді два танкери у Керченській протоці спричинили масштабну екологічну катастрофу, наслідки якої російська влада не може подолати і досі.
Як зазначають представники центру, останнім часом інциденти з російськими нафтовими танкерами набули системного характеру. Це створює серйозні ризики для екології по всьому світу.
Причиною ж цього явища є неможливість рф забезпечити належне технічне обслуговування суден в умовах величезних витрат на війну проти України та санкцій.
"Попри всі спроби ru-пропаганди применшити масштаб проблеми, ризики чергової масштабної екологічної катастрофи через аварійність російського танкерного флоту лише зростають", – йдеться в заяві.