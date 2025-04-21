російський танкер зазнав аварії біля Сахаліну

Нещодавно аналогічна аварія із забрудненням моря сталася біля берегів Камчатки

Чергова аварія сталася з російським нафтовим танкером біля берегів Сахаліну. Це призвело до розливу нафтопродуктів у Татарській протоці.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Зазначається, що три місяці тому аналогічна аварія із забрудненням моря сталася біля берегів Камчатки. Тоді два танкери у Керченській протоці спричинили масштабну екологічну катастрофу, наслідки якої російська влада не може подолати і досі.

Як зазначають представники центру, останнім часом інциденти з російськими нафтовими танкерами набули системного характеру. Це створює серйозні ризики для екології по всьому світу.