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російський тіньовий флот зростає, незважаючи на репресії Заходу – FT

14 жовтня 2024, 11:37
російський тіньовий флот зростає, незважаючи на репресії Заходу – FT
Фото: reuters
Старі танкери без страхування й далі несуть загрозу.

За рік кремль збільшив потужність свого тіньового флоту нафтових танкерів майже на 70%, попри санкції щодо страховиків і судноплавних компаній, які дозволяють москві обходити західні обмеження.

Про це йдеться в статті британської щоденної газети Financial Times

Видання пише, що Київська школа економіки зазначила, що обсяг російської нафти, що перевозиться тіньовим флотом, збільшився з 2,4 млн барелів на день у червні 2023 року до 4,1 млн у червні 2024 року.

Така тенденція спостерігається на тлі того, що США, Канада, Японія і Європа все частіше застосовують санкції проти глобальних страховиків і судновласників. Також додались до санкційного списку компанії та окремі судна, пов'язані з тіньовим флотом рф.

"Санкції щодо танкерів були досить ефективними, але кампанія з позначення суден була надто обмеженою, щоб реально приборкати тіньовий флот росії", - зазначив один з авторів доповіді KSE Бенджамін Хілгенсток.

За його словами,  санкції мають використовуватися "систематично", аби забезпечити дотримання вимоги про належне страхування від розливів нафти і, таким чином, "усунути серйозну і невідкладну екологічну загрозу, що виходить від тіньового флоту".

Багато таких суден регулярно ходять європейськими водами, включно з Балтійським морем, Датськими протоками і Гібралтарською протокою, а це підвищує ризик екологічних катастроф для ЄС і сусідніх країн.

KSE вважає, що потрібно створити "вільні від тіні" зони в європейських водах, щоб знизити ці ризики. В іншому разі катастрофа "чекає свого часу біля порога Європи".

"Слабка ланка в нормативно-правовій базі, а також різке зростання ролі тіньових танкерів у російській нафтоторгівлі означають, що велика екологічна катастрофа - лише питання часу", стверджується в доповіді.

В червні 70% російської морської нафти перевозилося тіньовим флотом, на створення якого рф витратила 10 мільярдів доларів., а це 89% від загального обсягу поставок сирої нафти, більша частина якої з середини 2023 року торгувалася вище граничної ціни в 60 доларів за барель, і 38% експорту нафтопродуктів росії.

москва розірвала зв'язки з країнами коаліції щодо граничного рівня цін, які примушували глобальні страхові компанії дотримуватися санкцій, скоротивши можливості рф до вітчизняних страховиків, коли зибрала тіньовий флот. 

Це викликало серйозні побоювання з приводу якості, надійності та обсягу страхового покриття. Поєднання віку танкерів - у середньому 18 років - і відсутності надійного страхування робить ці судна надзвичайно небезпечними.

Ризики і далі зростають через використання флотом анонімних структур власності під прапором держав, внесених до сірого списку. У них часто беруть участь численні посередники, приховані через безліч корпоративних структур.

Автори звіту KSE стверджують, що в разі виникнення проблем країни Європи можуть зіткнутися з витратами на ліквідацію наслідків у мільярди євро.

 
Росіятіньовий флот

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