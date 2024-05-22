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російський "Циклон" був останнім ракетоносієм у Криму – відповідь ВМС

22 травня 2024, 20:53
російський
Фото з відкритих джерел
Досі невідомо скільки російських кораблів перебувають у Криму.

Знищений Силами оборони російський корабель "Циклон" був останнім носієм ракет у Криму, однак не відомо, чи справді угруповання російських кораблів відсутнє у Чорному морі.

Про це в ефірі телемарафону розповів начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук, пише РБК-Україна.

"У складі флоту залишається ще багато одиниць, серед них є і носії крилатих ракет", – сказав він.

Плетенчук підтвердив, що "Циклон" був останнім ракетоносієм у Криму, однак ще рано говорити про те, що російське угруповання вже відсутнє, або його мало у морі.

"Так, у них є інша проблема – це неможливість застосовувати свій катерний і корабельний склад через небезпеку виходів у море. Цей факт ми спостерігаємо", – додав Плетенчук.

 
 
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Кримракетивійна в Україніросія-агресор

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