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російський ВПК несе збитки через війну в Україні

02 лютого 2024, 15:45
російський ВПК несе збитки через війну в Україні
Фото: з вільного доступу
Через інфляцію російські заводи ВПК не можуть виконати держзамовлення.

Активісти українського “Кібер спротиву” отримали доступ до документів в яких представники російського військово-промислового комплексу скаржаться на збитки. Інфляція та недосконалість російської бюрократичної моделі не дають заводам ВПК виконувати замовлення.

Про це пише Центр національного спротиву.

"Недосконалість російської бюрократичної моделі та інфляція не дозволяє заводам ВПК виконати держзамовлення. Про це йдеться у листі, перехопленому активістами, генерального директора "Муромський приладобудівний завод" Дмітрія Фадєєва",  – пишуть у ЦНС.

Зокрема, на правах директора “Ліги оборонних підприємств” Володимирської області Дмитро Фадєєв скаржиться, що заводи мають здавати продукцію за фіксованими у 2019 році цінами. А купувати деталі за ринковими цінами й при тому передоплатою.

За його словами фінансування від держави не вистачає навіть покрити відсотки кредиту, який необхідно взяти аби розрахуватись з постачальниками. А гроші з підприємства можна вивезти лише по завершенню контракту, але контракти укладають на 3-5 років й ці гроші фактично весь цей час заморожені.  

Відтак, наприклад лише на виробництві системи навігації “виріб 1Т146” муромський завод отримав 70 млн рублів збитку. Таким чином завод не може виконувати замовлення, яке постійно зростає. 

"Також у листі посібник окупантів скаржиться, що на заводах бракує робітників через масову мобілізацію та відсутність житла. Не допомагає навіть будівництво в регіоні справжніх бараків",  – ідеться у матеріалі Центру нацспротиву.  

ВПКвійна в Україніросія окупантифінансування рф

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