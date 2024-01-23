Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

російський ВПК розбирає на запчастини холодильники – Британія в ООН

23 січня 2024, 10:57
російський ВПК розбирає на запчастини холодильники – Британія в ООН
Фото: Укрінформ
За словами дипломата Джеймса Каріукі, Велика Британія продовжуватиме вдосконалювати систему протиповітряної оборони України, щоб допомогти їй захистити своє цивільне населення від атак ЗС рф.

Через повномасштабне вторгнення в Україну і введені санкції росія зазнала збитків у понад 400 мільярдів доларів через накладені санкції. Військовий потенціал держави-агресора значно ослаб, що змушує її звернутися за підтримкою в галузі озброєнь до інших авторитарних режимів, таких як Північна Корея.

Про це заявив постійний представник Великої Британії в ООН Джеймс Каріукі на засіданні Ради Безпеки ООН.

Він зазначив, що росія втратила понад 50% захоплених територій із лютого 2022 року і п'яту частину свого Чорноморського флоту.

"російська оборонна промисловість розбирає на запчастини холодильники. Вона замовляє зброю в КНДР, порушуючи численні резолюції, ухвалені в цій залі, за вказівкою російського міністра закордонних справ. Купуючи і використовуючи іранські безпілотники, обидві держави порушують резолюцію Ради Безпеки", — зазначив Каріукі.

Також він зазначив, що в той час, коли представники України, Великої Британії та ще близько 80 інших країн були присутні на Всесвітньому економічному форумі в Давосі минулого тижня, заступник голови Ради національної безпеки росії заявив, що мир неможливий, доки існує незалежна держава Україна.

"Це не мир. Це підпорядкування, яке загрожує самому існуванню України як держави і відкриває нову еру глобальної нестабільності. Ось чому Велика Британія продовжуватиме поповнювати систему протиповітряної оборони України, щоб допомогти їй захистити своє цивільне населення від жорстоких атак. Безпека України має значення для глобальної безпеки", — сказав постпред Великої Британії при ООН.

війна в Україніросія окупантиБританіяООН

Останні матеріали

росіяни відкрили чорний хід до Європи. Завдання Литви – закрити його та стежити за дотриманням санкцій проти росії – CEPA
Політика
росіяни відкрили чорний хід до Європи. Завдання Литви – закрити його та стежити за дотриманням санкцій проти росії – CEPA
Переклад iPress – 23 січня 2024, 12:31
Фронт тримається. Але росіянам вдалося захопити по одному селу на Куп’янському та Бахмутському напрямках – Дональд Гілл
Cуспільство
Фронт тримається. Але росіянам вдалося захопити по одному селу на Куп’янському та Бахмутському напрямках – Дональд Гілл
Переклад iPress – 22 січня 2024, 23:45
Час добігає кінця. Норвегія має лише кілька років, щоб побудувати оборону – очільник Збройних сил Норвегії Ейрік Крістофферсен
Політика
Час добігає кінця. Норвегія має лише кілька років, щоб побудувати оборону – очільник Збройних сил Норвегії Ейрік Крістофферсен
Переклад iPress – 22 січня 2024, 16:23
Захід має взяти на себе відповідальність. Якщо Україна програє, світовий порядок визначатимуть вороги – ексгенсек НАТО Джордж Робертсон
Політика
Захід має взяти на себе відповідальність. Якщо Україна програє, світовий порядок визначатимуть вороги – ексгенсек НАТО Джордж Робертсон
Переклад iPress – 22 січня 2024, 12:40
Трамп та путін насолоджуються кризою у Вашингтоні. Непевність США та ілюзорність підтримки Британії напередодні активної оборони України в 2024 році – Філліпс О'Брайен
Політика
Трамп та путін насолоджуються кризою у Вашингтоні. Непевність США та ілюзорність підтримки Британії напередодні активної оборони України в 2024 році – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 22 січня 2024, 01:57
Західні союзники мають змінити стратегію підтримки України. Для перемоги потрібні забезпечення сучасною зброєю та суворе дотримання санкцій проти росії – Ніко Ланге
Західні союзники мають змінити стратегію підтримки України. Для перемоги потрібні забезпечення сучасною зброєю та суворе дотримання санкцій проти росії – Ніко Ланге
Переклад iPress – 19 січня 2024, 16:48
Республіканці не можуть перемогти. Джо Байден має змогу власноруч відправити надлишкову зброю Україні – Forbes
Політика
Республіканці не можуть перемогти. Джо Байден має змогу власноруч відправити надлишкову зброю Україні – Forbes
Переклад iPress – 19 січня 2024, 13:00
Як естонська служба безпеки виявила чергового
Політика
Як естонська служба безпеки виявила чергового "хорошого руського" шпигуна. Колеги, начальники, науковці: російські шпигуни криються за різними ролями
Переклад iPress – 19 січня 2024, 09:05
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється