російський ВПК розбирає на запчастини холодильники – Британія в ООН

За словами дипломата Джеймса Каріукі, Велика Британія продовжуватиме вдосконалювати систему протиповітряної оборони України, щоб допомогти їй захистити своє цивільне населення від атак ЗС рф.

Через повномасштабне вторгнення в Україну і введені санкції росія зазнала збитків у понад 400 мільярдів доларів через накладені санкції. Військовий потенціал держави-агресора значно ослаб, що змушує її звернутися за підтримкою в галузі озброєнь до інших авторитарних режимів, таких як Північна Корея.

Про це заявив постійний представник Великої Британії в ООН Джеймс Каріукі на засіданні Ради Безпеки ООН.

Він зазначив, що росія втратила понад 50% захоплених територій із лютого 2022 року і п'яту частину свого Чорноморського флоту.

"російська оборонна промисловість розбирає на запчастини холодильники. Вона замовляє зброю в КНДР, порушуючи численні резолюції, ухвалені в цій залі, за вказівкою російського міністра закордонних справ. Купуючи і використовуючи іранські безпілотники, обидві держави порушують резолюцію Ради Безпеки", — зазначив Каріукі.

Також він зазначив, що в той час, коли представники України, Великої Британії та ще близько 80 інших країн були присутні на Всесвітньому економічному форумі в Давосі минулого тижня, заступник голови Ради національної безпеки росії заявив, що мир неможливий, доки існує незалежна держава Україна.

"Це не мир. Це підпорядкування, яке загрожує самому існуванню України як держави і відкриває нову еру глобальної нестабільності. Ось чому Велика Британія продовжуватиме поповнювати систему протиповітряної оборони України, щоб допомогти їй захистити своє цивільне населення від жорстоких атак. Безпека України має значення для глобальної безпеки", — сказав постпред Великої Британії при ООН.