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російський винищувач порушив повітряний простір Швеції: країна викликала російського посла

18 червня 2024, 21:33
російський винищувач порушив повітряний простір Швеції: країна викликала російського посла
Фото: twitter.com/FinnishAirForce
російський винищувач Су-24 порушив повітряний простір Швеції над островом Готланд.

Міністерство закордонних справ Швеції викликало посла росії на розмову у зв’язку із нещодавнім порушенням шведського повітряного простору російським бомбардувальником Су-24.

Про це йдеться на сайті шведського уряду.

"Сьогодні, у вівторок, 18 червня, Міністерство закордонних справ викликало російського посла, щоб висловити свою позицію щодо порушення росією повітряного простору Швеції, яке сталося в п'ятницю, 14 червня", – йдеться у повідомленні.

До відома, російський винищувач Су-24 порушив повітряний простір Швеції над островом Готланд, унаслідок чого Швеція підняла в повітря винищувач JAS-39 Gripen, щоб видворити його, що стало першим подібним інцидентом із моменту вступу Швеції до НАТО.

 

Швеціявійна в Українівинищувачіросія окупанти

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