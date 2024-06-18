російський винищувач порушив повітряний простір Швеції: країна викликала російського посла

російський винищувач Су-24 порушив повітряний простір Швеції над островом Готланд.

Міністерство закордонних справ Швеції викликало посла росії на розмову у зв’язку із нещодавнім порушенням шведського повітряного простору російським бомбардувальником Су-24.

Про це йдеться на сайті шведського уряду.

"Сьогодні, у вівторок, 18 червня, Міністерство закордонних справ викликало російського посла, щоб висловити свою позицію щодо порушення росією повітряного простору Швеції, яке сталося в п'ятницю, 14 червня", – йдеться у повідомленні.

До відома, російський винищувач Су-24 порушив повітряний простір Швеції над островом Готланд, унаслідок чого Швеція підняла в повітря винищувач JAS-39 Gripen, щоб видворити його, що стало першим подібним інцидентом із моменту вступу Швеції до НАТО.