російський винищувач пролетів близько до військового літака США над Сирією – Politico

Інцидент викликав тривогу, оскільки поставив під загрозу життя американського екіпажу.

російський винищувач пролетів дуже близько до американського літака-розвідника над Сирією, змусивши його пройти через турбулентний слід і поставивши під загрозу життя чотирьох членів американського екіпажу.

Про це повідомляє Politico.

Офіційні особи США заявили, що інцидент, який стався в неділю, 16 липня, став значною ескалацією в низці зіткнень між американськими і російськими літаками в Сирії за останні тижні. Перехоплення російським Су-35 завадило американському екіпажу безпечно керувати літаком МС-12, заявили США, назвавши це новим рівнем небезпечної поведінки, яка може призвести до аварії або загибелі людей.

Протягом останніх тижнів російські винищувачі неодноразово переслідували американські дрони MQ-9, але останній інцидент викликав тривогу, оскільки поставив під загрозу життя американського екіпажу.

Чиновники, які говорили на умовах анонімності, не сказали, наскільки російський літак наблизився до американського військового літака. За їхніми словами, МС-12, який зазвичай використовується силами спеціальних операцій, здійснював спостереження на підтримку операцій проти угруповання "Ісламська держава" в Сирії.

За останні два тижні російські винищувачі неодноразово пролітали небезпечно близько до дронів MQ-9 Reapers, запускаючи сигнальні ракети і змушуючи безпілотники здійснювати маневри ухилення. Американські та російські військові часто спілкуються за допомогою спеціальної телефонної лінії під час зіткнень, висловлюючи протест проти дій іншої сторони.

За словами високопоставленого представника оборонного відомства, США розглядають низку військових варіантів для протидії зростанню російської агресії в небі над Сирією.

Чиновник відмовився деталізувати варіанти, що розглядаються, але, за його словами, США не поступляться жодною частиною території і продовжуватимуть літати в західній частині країни з місіями проти “Ісламської держави”.

російська військова активність, частота і агресивність якої зросла з березня, пов'язана з розширенням співпраці і координації між москвою, Тегераном і сирійським урядом, які намагаються чинити тиск на США, щоб ті залишили Сирію.

У Сирії перебуває близько 900 американських військовослужбовців, а інші перекидаються туди і назад для проведення місій проти бойовиків угруповання "Ісламська держава".