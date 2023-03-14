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ПОЛІТИКА

російський винищувач зіткнувся з американським дроном над Чорним морем

14 березня 2023, 19:15
російський винищувач зіткнувся з американським дроном над Чорним морем
Фото: twitter.com/FinnishAirForce
Цей інцидент є прикладом небезпечних дій російських пілотів під час взаємодії з літаками США та союзників у міжнародному повітряному просторі, у тому числі над Чорним морем.

Сьогодні, 14 березня, російський винищувач врізався в американський безпілотник над Чорним морем.

Про це повідомляє пресслужба Європейського командування Збройних сил США.

За інформацією американських військових, сьогодні над Чорним морем два російських винищувачі Су-27 спробували перехопити безпілотник MQ-9 ВПС США, який виконував розвідку в міжнародному повітряному просторі.

Вранці один із російських літаків Су-27 зачепив гвинт MQ-9, через що американським силам довелося збити MQ-9 у міжнародних водах. Кілька разів перед зіткненням Су-27 скидали пальне та летіли перед MQ-9 у нерозважливій, екологічно небезпечній та непрофесійній манері.

"Наш безпілотник MQ-9 виконував звичайні операції в міжнародному повітряному просторі, коли його перехопив і збив російський літак, що призвело до аварії та повної втрати MQ-9. Насправді цей небезпечний і непрофесійний вчинок росіян ледь не призвів до краху обох літаків", – заявив генерал Джеймс Хекер, командувач ВПС США в Європі та Африці.

Він також наголосив, що авіація США та союзників продовжить проводити операції у міжнародному повітряному просторі, незважаючи на такий інцидент.

"Цей інцидент є прикладом небезпечних дій російських пілотів під час взаємодії з літаками США та союзників у міжнародному повітряному просторі, у тому числі над Чорним морем. Ці агресивні дії російського авіаційного екіпажу небезпечні та можуть призвести до прорахунків і ненавмисної ескалації", – йдеться у повідомленні.

СШАРФвинищувачі

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