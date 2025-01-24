російський завод "Кремній" у Брянській області призупинив роботу після атаки

За повідомленнями росіян, частина виробничих будівель підприємства була пошкоджена

російський завод "Кремній ЕЛ" у Брянській області атакували дрони вночі 24 січня.

російські ЗМІ передають, що завод "Кремлій ЕЛ" у п'ятницю, 24 січня, призупинив роботу. За повідомленнями росіян, частина виробничих будівель підприємства була пошкоджена внаслідок атаки дронів.

"Завод "Кремній" призупиняє роботу у Брянську після низки влучань цієї ночі. Він у ТОП-2 виробників мікроелектроніки для ракет і ППО в рф", - написав Коваленко.

Як зазначав керівник ЦПД раніше, на заводі "Кремній ЕЛ" виробляється мікроелектроніка для ракетних комплексів, ЗРК "Панцир", ракет "Іскандер", а також для РЛС, РЕБ та російських дронів.

Telegram-канал Astra пише, що у Брянську також була пошкоджена будівля слідчого комітету рф.

Нагадаємо, що росіяни цієї ночі поскаржилися на масовану атаку дронів. Міноборони рф стверджує, що нібито було ліквідовано та знищено понад 120 дронів.