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російський завод "Кремній" у Брянській області призупинив роботу після атаки

24 січня 2025, 13:13
російський завод
group-kremny ru
За повідомленнями росіян, частина виробничих будівель підприємства була пошкоджена
російський завод "Кремній ЕЛ" у Брянській області атакували дрони вночі 24 січня. 
 
Про це повідомляє Astra та керівник ЦПД Андрій Коваленко в Telegram.
 
російські ЗМІ передають, що завод "Кремлій ЕЛ" у п'ятницю, 24 січня, призупинив роботу. За повідомленнями росіян, частина виробничих будівель підприємства була пошкоджена внаслідок атаки дронів.
 
"Завод "Кремній" призупиняє роботу у Брянську після низки влучань цієї ночі. Він у ТОП-2 виробників мікроелектроніки для ракет і ППО в рф", - написав Коваленко.
 
Як зазначав керівник ЦПД раніше, на заводі "Кремній ЕЛ" виробляється мікроелектроніка для ракетних комплексів, ЗРК "Панцир", ракет "Іскандер", а також для РЛС, РЕБ та російських дронів.
 
Telegram-канал Astra пише, що у Брянську також була пошкоджена будівля слідчого комітету рф.
 
Нагадаємо, що росіяни цієї ночі поскаржилися на масовану атаку дронів. Міноборони рф стверджує, що нібито було ліквідовано та знищено понад 120 дронів. 
війна в Україніатака безпілотниківросія окупанти

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