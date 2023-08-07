росію можуть залучити до участі у "саміті миру" – Єрмак

Переговори щодо закінчення війни триватимуть.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак пояснив, що росія зможе взяти участь у підсумковому "саміті миру". Загалом Україна планує провести ще два саміти і запросити на підсумковий рф.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами, повідомляє "Українська правда".

"Перший саміт – установчий, на ньому учасники мають затвердити за основу "формулу миру" Зеленського з 10 пунктів. Другий саміт, підсумковий, повинен буде зафіксувати завершення війни", - сказав Єрмак.

Він зазначив, що у цьому проміжку мають відбутись ще кілька самітів за різними напрямками "формули миру" Зеленського. Там планують розробити механізми реалізації щодо закінчення війни рф проти України. росію можуть запросити на підсумкове засідання. Проте агресор повинен вивести свої окупаційні війська з України.

"Ми не обговорювали у Джидді будь-які терміни можливих переговорів з Росією. Але на момент закінчення війни необхідно буде залучати росію", - сказав Єрмак.