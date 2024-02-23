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росію не можна поставити на коліна у військовому сенсі – Орбан

23 лютого 2024, 14:55
росію не можна поставити на коліна у військовому сенсі – Орбан
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Орбан вкотре говорить про необхідність пошуку шляхів припинення вогню.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вкотре заявив про військову перевагу росії у війні проти України і про необхідність пошуку шляхів припинення вогню.

Про це він заявив під час традиційного п’ятничного радіоінтерв’ю, повідомляє Index.

Орбан навів нещодавні результати опитування, що в перемогу українців вірить 10% населення ЄС.

"Реальність зрозуміла з першого моменту: не можна вступати у війну, Захід не може в неї кидатися. Виходячи з математичних і життєвих фактів, немає жодного шансу вирішити цей конфлікт на полі бою. Військова перевага на боці росіян, вона не буде на боці України, якщо не втрутиться Захід. Але НАТО не хоче війни, він не буде втручатися. З цього моменту треба шукати припинення вогню, тому що росію не можна поставити на коліна у військовому сенсі", – сказав Орбан.

Він також додав, що війна призводить до великих втрат.

"Потрібен мирний процес. З боку Заходу це виглядає інакше, але з нашого боку це виглядає так, ніби світова держава веде криваву війну з нашою сусідньою країною. Це зачіпає нас більше, ніж британців, французів чи німців. Мир і безпека є життєво важливими для нас", – вважає він.

Орбанвійна в Україніросія окупантиприпиненя вогню

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