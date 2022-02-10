росію не переобрали до керуючого органу Міжнародної організації цивільної авіації

Голосування притягує росію до відповідальності за порушення суверенного повітряного простору України і бомбардування аеропортів, що суперечить ключовій угоді 1944 року

росію не переобрали членом керуючої ради Міжнародної організації цивільної авіації, авіаційного агентства ООН (ICAO), - не вистачило голосів.

Про це повідомило агентство Reuters.

росія під час зборів організації в Монреалі не отримала достатньої кількості голосів, щоб залишитися в керуючій раді ICAO.

Керуюча рада ICAO складається з 36 країн.

Це рішення відображає прагнення західних країн домогтися відповідальності для росії за її дії в Україні.

"Хочемо висловити жаль з приводу результатів голосування, ми розглядаємо це як суто політичний крок, який не має нічого спільного з позицією росії в сфері цивільної авіації", - сказав російський представник.

Голосування притягує росію до відповідальності за порушення суверенного повітряного простору України і бомбардування аеропортів, що суперечить ключовій угоді 1944 року, яка встановлює основні принципи глобальної авіації, стверджує Юлія Ковалів, посол України в Канаді.

росія закрила свій повітряний простір для авіакомпаній з 36 країн, включаючи 27 членів Європейського Союзу, у відповідь на дзеркальний крок європейських країн.

Також Захід каже, що росія незаконно конфіскувала сотні іноземних літаків і переєструвала їх як російські, москва це заперечує.