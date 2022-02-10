росію не переобрали до керуючого органу Міжнародної організації цивільної авіації
росію не переобрали членом керуючої ради Міжнародної організації цивільної авіації, авіаційного агентства ООН (ICAO), - не вистачило голосів.
Про це повідомило агентство Reuters.
росія під час зборів організації в Монреалі не отримала достатньої кількості голосів, щоб залишитися в керуючій раді ICAO.
Керуюча рада ICAO складається з 36 країн.
Це рішення відображає прагнення західних країн домогтися відповідальності для росії за її дії в Україні.
росія закрила свій повітряний простір для авіакомпаній з 36 країн, включаючи 27 членів Європейського Союзу, у відповідь на дзеркальний крок європейських країн.
Також Захід каже, що росія незаконно конфіскувала сотні іноземних літаків і переєструвала їх як російські, москва це заперечує.
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