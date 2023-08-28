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росію не зупинити, якщо Україна не отримає додаткової підтримки від союзників – Санду

28 серпня 2023, 18:51
росію не зупинити, якщо Україна не отримає додаткової підтримки від союзників – Санду
Фото: з вільних джерел
Санду сподівається на збільшення підтримки України найближчим часом, щоб Сили оборони змогли повернути всі території та покласти край війні.

Якщо Києву не допомогти, росія не зупиниться на Україні чи Молдові.

Про це заявила президентка Молдови Майя Санду, повідомляє CNN.

Зокрема, вона сподівається на додаткову підтримку Києва, "щоб Україна могла повернути свої території, і ми побачимо кінець цій божевільній війні".

"Україні необхідно отримати більше підтримки і всі повинні розуміти, що якщо Україні не допомогти, то росія не зупиниться на Україні або Молдові", — підкреслила лідерка Молдови.

Санду також нагадала, що в Придністров'ї "існує режим, який підтримується росією".

"У придністровському регіоні незаконно дислокуються російські війська. І, звичайно, саме так російська влада намагається вплинути на ситуацію в Республіці Молдова", — зазначила вона.

 

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