росію після війни потрібно позбавити ядерної зброї – заступник міністра оборони

Всі війни у світі закінчуються переговорами.

Результатом війни росії проти України має стати відмова кремля від ядерної зброї. Крім того, не обійдеться і без діалогу Києва і москви.

Про це в інтерв'ю Tagesspiegel заявив заступник міністра оборони Іван Гаврилюк.

Він наголошує, що всі війни у світі закінчуються переговорами. Саме тому зіткнення рф та України не має стати винятком. Що більше - під час підписання будь-якого документа з росіянами країна-агресорка має відмовитися від ядерної зброї.

"Будуть підписані угоди - з одного боку коаліцією держав, які підтримують Україну, та росією з іншого боку. І цей документ має містити пункт про відмову росії від ядерної зброї, тому що ця держава - загроза миру", - наголосив представник українського Міноборони.

За словами Гаврилюка, нинішня війна має закінчитись поверненням усіх українських територій. Втім, необхідно буде створити механізми, за яких рф не нападе знову.