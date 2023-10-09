росію виключили з Альянсу незалежних пресрад Європи
Про це повідомило ГО Детектор медіа.
"Ця колегія попри те, що називає себе незалежною громадянською інституцією, насправді пропагандистський рупор кремля", - розказав член Комісії журналістської етики Олексій Погорєлов.
З початку збройної агресії росії проти України вона не ухвалила жодного рішення чи заяви щодо дезінформаційних російських наративів і війни як такої.
Погорєлов додав, що навесні 2022 року українська Комісія з журналістської етики, яка на той час була членом AIPCE, закликала виключити російську "Общественную коллегию по жалобам на прессу" і її представників з Альянсу незалежних пресрад Європи через бездіяльність щодо багаторічної брехні, маніпуляцій та розпалювання мови ворожнечі у російських медіа щодо України.
Рік тому AIPCE під час загальних зборів розглянув скаргу Комісії з журналістської етики щодо виключення з організації російської "коллегии", проте за підсумками таємного голосування необхідної кількості голосів для ухвалення такого рішення не знайшлось. Тоді на знак протесту проти того, що росіяни так і залишились у складі Альянсу, КЖЕ заявила про вихід з нього.
За його словами, метою КЖЕ було не послаблення Альянсу, а його посилення. Оскільки Альянс не був здатний ухвалити рішення про виключення Росії, у якій немає ані свободи слова, ані саморегулювання медіа, то він втрачав свою вагомість. Зараз, коли таке рішення ухвалено, логічним буде посилити AIPCE через повернення до нього і України, і тих країн, які призупинили в ньому членство, вважає Погорєлов.