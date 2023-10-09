росію виключили з Альянсу незалежних пресрад Європи

Альянс незалежних пресрад Європи виключив зі складу російську "Общественную коллегию по жалобам на прессу".

Про це повідомило ГО Детектор медіа.

"Ця колегія попри те, що називає себе незалежною громадянською інституцією, насправді пропагандистський рупор кремля", - розказав член Комісії журналістської етики Олексій Погорєлов.

З початку збройної агресії росії проти України вона не ухвалила жодного рішення чи заяви щодо дезінформаційних російських наративів і війни як такої.

Погорєлов додав, що навесні 2022 року українська Комісія з журналістської етики, яка на той час була членом AIPCE, закликала виключити російську "Общественную коллегию по жалобам на прессу" і її представників з Альянсу незалежних пресрад Європи через бездіяльність щодо багаторічної брехні, маніпуляцій та розпалювання мови ворожнечі у російських медіа щодо України.

Рік тому AIPCE під час загальних зборів розглянув скаргу Комісії з журналістської етики щодо виключення з організації російської "коллегии", проте за підсумками таємного голосування необхідної кількості голосів для ухвалення такого рішення не знайшлось. Тоді на знак протесту проти того, що росіяни так і залишились у складі Альянсу, КЖЕ заявила про вихід з нього.

За його словами, метою КЖЕ було не послаблення Альянсу, а його посилення. Оскільки Альянс не був здатний ухвалити рішення про виключення Росії, у якій немає ані свободи слова, ані саморегулювання медіа, то він втрачав свою вагомість. Зараз, коли таке рішення ухвалено, логічним буде посилити AIPCE через повернення до нього і України, і тих країн, які призупинили в ньому членство, вважає Погорєлов.