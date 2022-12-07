росію виключили з ПАЧЕС

російську федерацію виключили з Парламентської асамблеї Організації Чорноморського економічного співробітництва (ПАЧЕС).

Про це член української делегації, народний депутат Олександр Маріковський (парламентська фракція "Слуга народу") повідомив у Facebook.

"Щойно ми — депутати від Верховної Ради України, що зараз воюємо на найбільш проросійському міжнародному майданчику - асамблеї ПАЧЕС, витравили тварюк з цієї організації. Ми командою на чолі з Анною Пуртовою щойно зробили неймовірне! Емоційно послали услід за крейсером "москва", — йдеться у дописі.