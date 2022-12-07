росію виключили з ПАЧЕС
07 грудня 2022, 16:30
Фото: з вільного доступу
російську федерацію виключили з Парламентської асамблеї Організації Чорноморського економічного співробітництва (ПАЧЕС).
Про це член української делегації, народний депутат Олександр Маріковський (парламентська фракція "Слуга народу") повідомив у Facebook.
"Щойно ми — депутати від Верховної Ради України, що зараз воюємо на найбільш проросійському міжнародному майданчику - асамблеї ПАЧЕС, витравили тварюк з цієї організації. Ми командою на чолі з Анною Пуртовою щойно зробили неймовірне! Емоційно послали услід за крейсером "москва", — йдеться у дописі.
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