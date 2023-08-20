"Роскосмос" вимагає заборонити ЗМІ повідомляти про катастрофу на Місяці

Вже звернулися звернулися з відповідним проханням до путіна.

"Роскосмос" звернувся до адміністрації президента путіна з проханням, щоб та віддала ЗМІ розпорядження не згадувати про катастрофу космічної станції "Луна-25".

Про це повідомляють російські ЗМІ.

російським медіа давати критичні матеріали про провал польоту космічної станції "Луна-25".

Катастрофа з дослідницькою станцією стала найбільшим провалом рф за останні 20 років з моменту затоплення радянської космічної станції "Мир". До запуску Місяця-25 російські фахівці готувалися 15 років. Наразі "Роскосмос" вимагає не обговорювати публічно катастрофу. Декілька джерел повідомляють, що глава корпорації Борисов може піти у відставку.

Нагадаємо, 20 серпня російська станція Луна-25 зіткнулася з Місяцем і розбилася. Її політ тривав лише тиждень.