"роскосмос" знову провалив запуск ракети "Ангара-А5"

Про це повідомляє The Moscow Times.

Спочатку запуск ракети планували здійснити опівдні вівторка, 9 квітня, але за дві хвилини до старту прозвучала команда: "Відбій пуску, підготувати стоянку на 24 години".

Як пізніше пояснив глава "роскосмосу" Юрій Борисов, процес підготовки до запуску зупинила автоматика через збій системи наддуву бака окислювача центрального блоку.

Два тижні тому "роскосмос" скасував запуск ракети "Союз" із російсько-білорусько-американським екіпажем, який мав вирушити до Міжнародної космічної станції (МКС). Тоді запуск перенесли на два дні. Глава "роскосмосу" також заявив про спрацювання автоматики. Як причину скасування він назвав падіння напруги хімічного джерела струму.