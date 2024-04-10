Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

"роскосмос" знову провалив запуск ракети "Ангара-А5"

10 квітня 2024, 15:55
фото The Moscow Times
Процес підготовки до першого запуску зупинила автоматика.

Перший запуск важкої ракети "Ангара-А5" з космодрому "Східний" скасували вдруге за добу. Старт перенесено як мінімум ще на 24 години.

Про це повідомляє The Moscow Times.
 
Спочатку запуск ракети планували здійснити опівдні вівторка, 9 квітня, але за дві хвилини до старту прозвучала команда: "Відбій пуску, підготувати стоянку на 24 години".
 
Як пізніше пояснив глава "роскосмосу" Юрій Борисов, процес підготовки до запуску зупинила автоматика через збій системи наддуву бака окислювача центрального блоку.
 
Два тижні тому "роскосмос" скасував запуск ракети "Союз" із російсько-білорусько-американським екіпажем, який мав вирушити до Міжнародної космічної станції (МКС). Тоді запуск перенесли на два дні. Глава "роскосмосу" також заявив про спрацювання автоматики. Як причину скасування він назвав падіння напруги хімічного джерела струму.
 

Нагадаємо, 21 березня, на космодромі Байконур зі стартового майданчика №31 ("Восток") мала вирушити ракета "Союз-2.1а" з пілотованим космічним кораблем "Союз Мс-25", проте в останній момент запуск скасували. Зворотний відлік було зупинено приблизно за 20 секунд до часу старту. Про це повідомляють російські ЗМІ.

 

ракетавійна в Україніроскосмосросія окупанти

Останні матеріали

Війна росії проти України та зомбі-ідіотизм Заходу. Ізраїлю збільшили допомогу в десятки разів, тоді як Україна не отримала нічого – Том Купер
Політика
Війна росії проти України та зомбі-ідіотизм Заходу. Ізраїлю збільшили допомогу в десятки разів, тоді як Україна не отримала нічого – Том Купер
Переклад iPress – 10 квітня 2024, 16:04
Зеленський застерігає: росія проникла в політику США. Ексклюзивне інтерв'ю президента України – Politico
Політика
Зеленський застерігає: росія проникла в політику США. Ексклюзивне інтерв'ю президента України – Politico
Переклад iPress – 10 квітня 2024, 11:38
Чорний ринок і Starlink Ілона Маска для ворогів США. Як Starlink опиняється в росії – Wall Street Journal
Політика
Чорний ринок і Starlink Ілона Маска для ворогів США. Як Starlink опиняється в росії – Wall Street Journal
Переклад iPress – 09 квітня 2024, 23:45
На Донбасі російські війська отримують потужну підтримку ВКС. Якість північнокорейських боєприпасів покращується не на користь росіян – Том Купер
Політика
На Донбасі російські війська отримують потужну підтримку ВКС. Якість північнокорейських боєприпасів покращується не на користь росіян – Том Купер
Переклад iPress – 09 квітня 2024, 16:35
Кампанія російських тролів проти підтримки України Сполученими Штатами. Витік документів з кремля – Washington Post
Політика
Кампанія російських тролів проти підтримки України Сполученими Штатами. Витік документів з кремля – Washington Post
Переклад iPress – 09 квітня 2024, 11:36
росіяни продовжують нести великі втрати при наступах. Та втрачати техніку – Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни продовжують нести великі втрати при наступах. Та втрачати техніку – Дональд Гілл
Переклад iPress – 09 квітня 2024, 09:06
Тестовий пробіг: росія та Китай. Як Україна допомагає світу підготуватися до боротьби з КНР – Едвард Лукас та Волтер Клеменс
Політика
Тестовий пробіг: росія та Китай. Як Україна допомагає світу підготуватися до боротьби з КНР – Едвард Лукас та Волтер Клеменс
Переклад iPress – 08 квітня 2024, 16:41
Політика США стосовно ударів України по росії – безглузда і непрактична. Урядом США маніпулює пропутінське крило республіканців – Філліпс О'Брайен
Політика
Політика США стосовно ударів України по росії – безглузда і непрактична. Урядом США маніпулює пропутінське крило республіканців – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 08 квітня 2024, 11:53
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється