Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

"Роснефть" назвала санкції ЄС проти індійського НПЗ необґрунтованими

21 липня 2025, 08:21
Фото: vedomosti.ru
Ухвалені заходи, зокрема, включають санкції проти індійського НПЗ, в якому 49,13% належить "Роснефти".

Компанія "Роснефть" заявила, що нові санкції ЄС, під які потрапив індійський НПЗ Nayara Energy - є нібито "необґрунтованими і незаконними".

Про це повідомляє Bloomberg.

Зокрема, у п'ятницю Євросоюз ухвалив 18-й пакет санкцій проти рф та її нафтової торгівлі.

Ухвалені заходи, зокрема, включають санкції проти індійського НПЗ, в якому 49,13% належить "Роснефти". Крок було зроблено, оскільки ЄС прагне скоротити доходи кремля, одержувані за рахунок експорту нафти з рф до Індії.

Сьогодні "Роснефть" заявила, що нафтопереробний завод Nayara Energy "повністю оподатковується в Індії".

"Акціонери Nayara Energy ніколи не отримували дивідендів, а накопичений прибуток використовували винятково на розвиток нафтопереробного і нафтохімічного виробництва, а також роздрібної мережі компанії в Індії", - ідеться в заяві.

Крім того, "Роснефть" очікує, що Nayara "вживе заходів щодо захисту законних інтересів своїх акціонерів і споживачів, які підтримають уряди рф та Індії".

У п'ятницю представник МЗС Індії Рандхір Джайсвал заявив, що його країна "не підтримує жодних односторонніх санкцій".

Компанія Nayara управляє НПЗ потужністю 400 тисяч барелів на добу і володіє майже 7 тисячами АЗС по всій Індії. Також компанія будує інтегрований нафтохімічний завод поруч зі своїм НПЗ.

Наразі Nayara спільно фінансується "Роснефтью" та інвестиційним консорціумом SOV Kesani Enterprises, а акції, що залишилися, належать приватним інвесторам.

Згідно з місцевими ЗМІ, російська нафтовидобувна компанія прагнула вийти з індійського підприємства, оскільки вона не могла репатріювати свій прибуток через санкції.

ІндіясанкціїНПЗРоснефть

Останні матеріали

Небезпека в прецеденті. Чому Україна не боїться застосування росією ядерної зброї – Том Купер та Бенджамін Кук
Політика
Небезпека в прецеденті. Чому Україна не боїться застосування росією ядерної зброї – Том Купер та Бенджамін Кук
Переклад iPress – 21 липня 2025, 07:23
Контури європейської стратегічної автономії. Cхоже, США це не дуже подобається – Мінна Аландер
Політика
Контури європейської стратегічної автономії. Cхоже, США це не дуже подобається – Мінна Аландер
Переклад iPress – 18 липня 2025, 13:52
Трамп звертає увагу на Україну. російський бізнес вважає, що шанс втрачено – Washington Post
Політика
Трамп звертає увагу на Україну. російський бізнес вважає, що шанс втрачено – Washington Post
Переклад iPress – 18 липня 2025, 11:32
Рух MAGA написав власний некролог. Громадська думка і проміжні вибори 2026 року могли вплинути на Трампа щодо України – Ендрю Таннер
Політика
Рух MAGA написав власний некролог. Громадська думка і проміжні вибори 2026 року могли вплинути на Трампа щодо України – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 18 липня 2025, 08:50
Заходу треба прокинутися. росія готова до вічної війни – Едвард Лукас
Політика
Заходу треба прокинутися. росія готова до вічної війни – Едвард Лукас
Переклад iPress – 17 липня 2025, 14:48
Протидія російським крилатим ракетам і дронам. Що пропонує Європа – Фабіян Гоффманн
Технології
Протидія російським крилатим ракетам і дронам. Що пропонує Європа – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 17 липня 2025, 11:45
Нова стратегічна свідомість НАТО. Америка та її союзники можуть багато чого навчитися у країн Балтії – Марк Гертлінг
Політика
Нова стратегічна свідомість НАТО. Америка та її союзники можуть багато чого навчитися у країн Балтії – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 17 липня 2025, 08:27
50-денний ультиматум Трампа. Слова порожні, важливі лише дії – Мік Раян
Політика
50-денний ультиматум Трампа. Слова порожні, важливі лише дії – Мік Раян
Переклад iPress – 16 липня 2025, 13:40
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється