Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Ростовську та Курську області атакували безпілотники

09 березня 2024, 09:49
Ростовську та Курську області атакували безпілотники
Фото: DHA
Місцеві жителі чули щонайменше чотири вибухи.

У російському місті Курськ в ніч проти 9 березня пролунали вибухи.

Про це повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт.

Він заявив про те, що нібито сили ППО збили український безпілотник.

"У небі над Курськом силами ППО збито український БпЛА. Наслідки на землі уточнюються", - повідомив Старовойт.

Місцеві телеграм-канали пишуть, що жителі міста чули чотири вибухи.

"Очевидці розповіли SHOT, що близько 15 хвилин тому почули чотири вибухи над містом. Інформації про руйнування поки немає", - йдеться у повідомленні.

Крім того, російські телеграм-канали повідомили про вибухи у місті Таганрог. Повідомляється, що місцеві жителі чули щонайменше 5 вибухів. В мережі припускають, що метою атаки могло бути авіаційне підприємство, яке входить до складу науково-технічного комплексу. 

безпілотникивійна в Україніросія окупантиатака дронів

Останні матеріали

Польща озброюється. Адже не хоче Бучу на околицях Варшави – Марек Магєровські
Політика
Польща озброюється. Адже не хоче Бучу на околицях Варшави – Марек Магєровські
Переклад iPress – 08 березня 2024, 15:16
Чверть століття розширення НАТО. Як Захід до цього прийшов і чого досяг – Єжи Козьмінський та Деніел Фрід
Політика
Чверть століття розширення НАТО. Як Захід до цього прийшов і чого досяг – Єжи Козьмінський та Деніел Фрід
Переклад iPress – 08 березня 2024, 12:03
Макрон розпочав із блискучої маленької помилки. І налякав кремль – The Hill
Політика
Макрон розпочав із блискучої маленької помилки. І налякав кремль – The Hill
Переклад iPress – 08 березня 2024, 09:13
Зграї морських безпілотників. Чи можуть ВМС НАТО уникнути долі росії? – Стівен Віллс
Технології
Зграї морських безпілотників. Чи можуть ВМС НАТО уникнути долі росії? – Стівен Віллс
Переклад iPress – 07 березня 2024, 15:15
Небезпечний захист. Компанія нащадка Пушкіна та радника голови російського НОВАТЕКу надає послуги
Політика
Небезпечний захист. Компанія нащадка Пушкіна та радника голови російського НОВАТЕКу надає послуги "кіберзахисту" німецький владі – Capital
Переклад iPress – 07 березня 2024, 13:17
росіяни продовжують йти в смертельні атаки. Тим часом ЗСУ отримали артилерійські боєприпаси – Том Купер
Cуспільство
росіяни продовжують йти в смертельні атаки. Тим часом ЗСУ отримали артилерійські боєприпаси – Том Купер
Переклад iPress – 07 березня 2024, 09:47
Не дозволяйте дебатам про відправку солдат в Україну затьмарити прогрес. Франція значно ближче до України – Леоні Аллард та Едвард Хантер Крісті
Політика
Не дозволяйте дебатам про відправку солдат в Україну затьмарити прогрес. Франція значно ближче до України – Леоні Аллард та Едвард Хантер Крісті
Переклад iPress – 06 березня 2024, 16:33
Том Купер рекомендує. Про технологічну промисловість та ППО: Звук і Покрова – Адріан Фонтанелла
Технології
Том Купер рекомендує. Про технологічну промисловість та ППО: Звук і Покрова – Адріан Фонтанелла
Переклад iPress – 06 березня 2024, 12:10
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється