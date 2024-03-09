Ростовську та Курську області атакували безпілотники

Місцеві жителі чули щонайменше чотири вибухи.

У російському місті Курськ в ніч проти 9 березня пролунали вибухи.

Про це повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт.

Він заявив про те, що нібито сили ППО збили український безпілотник.

"У небі над Курськом силами ППО збито український БпЛА. Наслідки на землі уточнюються", - повідомив Старовойт.

Місцеві телеграм-канали пишуть, що жителі міста чули чотири вибухи.

"Очевидці розповіли SHOT, що близько 15 хвилин тому почули чотири вибухи над містом. Інформації про руйнування поки немає", - йдеться у повідомленні.

Крім того, російські телеграм-канали повідомили про вибухи у місті Таганрог. Повідомляється, що місцеві жителі чули щонайменше 5 вибухів. В мережі припускають, що метою атаки могло бути авіаційне підприємство, яке входить до складу науково-технічного комплексу.