На думку аналітиків, масовий відтік освічених і кваліфікованих фахівців болісно вдарив по російській економіці.

Президент США Дональд Трамп впевнений, що правитель росії путін дотримуватиметься будь-яких домовленостей щодо миру в Україні. Проте росіяни, які були змушені залишити країну після початку повномасштабного вторгнення, значно менш оптимістичні.

Про це пише The New York Times.

Серед емігрантів, які виїхали з росії через політичні репресії, переважає переконання, що навіть у разі посередництва Трампа у перемир’ї, мало що зміниться. Реальність, яка змусила їх тікати - насамперед жорстке придушення інакомислення - навряд чи зазнає суттєвих змін. Перемовини наразі фактично призупинені: путін відкинув ініціативу Трампа та України про 30-денне припинення вогню.

"Війна закінчиться, коли закінчиться путін", - переконаний Павло Сноп, рієлтор із Санкт-Петербурга, який три роки тому переїхав до Туреччини.

кремль не може ігнорувати політичну й економічну чутливість теми приблизно 800 000 громадян, які залишили країну після вторгнення. Їхня присутність за кордоном - це чітке свідчення того, що чимало росіян були проти війни або просто не хотіли брати в ній участь.