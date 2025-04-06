росйські емігранти не вірять у мирну угоду Трампа і путіна – NYT
06 квітня 2025, 17:26
Фото: Reuters
На думку аналітиків, масовий відтік освічених і кваліфікованих фахівців болісно вдарив по російській економіці.
Президент США Дональд Трамп впевнений, що правитель росії путін дотримуватиметься будь-яких домовленостей щодо миру в Україні. Проте росіяни, які були змушені залишити країну після початку повномасштабного вторгнення, значно менш оптимістичні.
Про це пише The New York Times.
Серед емігрантів, які виїхали з росії через політичні репресії, переважає переконання, що навіть у разі посередництва Трампа у перемир’ї, мало що зміниться. Реальність, яка змусила їх тікати - насамперед жорстке придушення інакомислення - навряд чи зазнає суттєвих змін. Перемовини наразі фактично призупинені: путін відкинув ініціативу Трампа та України про 30-денне припинення вогню.
"Війна закінчиться, коли закінчиться путін", - переконаний Павло Сноп, рієлтор із Санкт-Петербурга, який три роки тому переїхав до Туреччини.
кремль не може ігнорувати політичну й економічну чутливість теми приблизно 800 000 громадян, які залишили країну після вторгнення. Їхня присутність за кордоном - це чітке свідчення того, що чимало росіян були проти війни або просто не хотіли брати в ній участь.
На думку аналітиків, масовий відтік освічених і кваліфікованих фахівців болісно вдарив по російській економіці.
Попри тугу за батьківщиною, багато з емігрантів не вірять, що в росії припинять репресії проти тих, хто відкрито виступає проти уряду - навіть якщо військові дії припиняться.
Результати опитування, проведеного дослідницькою ініціативою OutRush серед приблизно 8500 росіян, які проживають у понад 100 країнах, свідчать про песимізм щодо повернення: лише незначна частка респондентів висловила готовність повернутися додому після завершення війни.
Близько 40% учасників опитування заявили, що розглянули б повернення лише за умови демократичних змін у країні.